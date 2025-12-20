NAUKA OTKRILA ŠTA MUŠKARCI I ŽENE SMATRAJU PRIVLAČNIM JEDNO KOD DRUGOG: Mnogi će se iznenaditi

Muškarci i žene se fokusiraju na različite delove lica kada procenjuju potencijalne partnere.

Mnogo faktora utiče na izbor romantičnog partnera, uključujući i fizičku privlačnost. Mnogi će se složiti sa tim da imaju „tip“ kada je u pitanju taj prvi vizuelni utisak, a istraživanja kažu da su ovi znaci podsvesni. Imajući to u vidu, naučnici su nedavno bacili svetlo na to šta muškarci i žene smatraju najprivlačnijim jedno kod drugog, piše Best Life.

Nova studija je ispitivala svest o crtama lica kod muškaraca i žena, a najnovije istraživanje dolazi iz studije objavljene u časopisu „The Laryngoscope“. Tim istraživača iz klinike Majo i Medicinskog fakulteta Aliks klinike Majo uradili su istraživanje o tome na šta se muškarci i žene obično fokusiraju kada određuju privlačnost lica, posebno ističući koji delovi lica su najviše ocenjeni.

Da bi istražili, istraživači su angažovali 154 učesnika kojima su prikazane slike 40 različitih muških i ženskih lica tokom ukupno 10 sekundi. Subjekti na fotografijama su uključivali raznoliku mešavinu ljudi različitih rasa i etničkih grupa, starosti od 20-ih do 60-ih godina, svi bez ikakvog izrazitog izraza lica ili kozmetičkih proizvoda. Za razliku od prethodnih studija koje su se fokusirale na hipotezu o crtama lica, učesnicima je prikazano celo lice subjekta umesto samo određenog područja, kao što su oči, usta ili nos.

Učesnici su tokom testa bili podeljeni u različite grupe, pri čemu je njih 47 (sa prosečnom starošću od 35 godina) imalo zadatak da rangira atraktivnost lica svake osobe koju su videli. Drugoj grupi od 50 ljudi je rečeno da skenira svako lice tražeći znake kozmetičke hirurgije. Trećoj kontrolnoj grupi, koju je činilo 57 učesnika (sa približno istom prosečnom starošću kao i prva grupa), nisu data nikakva uputstva. Tokom ovog vremena, fokus pogleda svakog učesnika je beležen sistemom za praćenje pogleda kako bi se proverilo na koje crte lica se fokusiraju.

Crta lica koju muškarci i žene smatraju najprivlačnijom

Kada su završili analizu, istraživači su pronašli različite oblasti fokusa u sve tri grupe. Dok su svi najviše gledali centralne crte svakog ispitanika (usta, oči i nos), grupa koja je rangirala privlačnost provela je više vremena gledajući donji deo lica (usta, nos ili obraze) u poređenju sa druge dve grupe. Ali kako su se rangiranja privlačnosti odvijala? Istraživači su otkrili da su se učesnici fokusirali na usta, oči i nos, zajedno sa kosom, kod lica sa višim ocenama privlačnosti. Oni sa nižim ocenama su obično imali najviše pažnje usmerene na vrat i čelo.

Međutim, istraživači nisu primetili razlike samo između tri grupe. Tim je takođe otkrio da su muškarci najviše vremena provodili gledajući u usta pre nego što bi dali visoku ocenu privlačnosti ženskom subjektu. U međuvremenu, žene su provodile više vremena gledajući oči i kosu muških subjekata prilikom donošenja odluka. Ovo nije prvi put da je studija otkrila da svaki pol ima drugačije područje fokusa prilikom procene privlačnosti. Ali istraživači su istakli da je to bio novi pristup prikupljanju podataka, zahvaljujući korišćenju kamera za snimanje pogleda umesto samoprijavljenih odgovora, kao i korišćenju neobrađenih slika., piše Best Life.

