"NE POSTOJI DRUGA OPCIJA": Sale Tropiko otkrio kako bio reagovao da Jovana nađe dečka i da li je spreman da se ponovo oženi

Sale kaže da dobro balansira u svim odnosima i da sa starijom ćerkom prolazi kroz razna pitanje vezana za tinejdžerske godine.

Foto: Ataimages.rs/ A.A.
Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, nakon razvoda od koleginice Jovane Pajić, sa kojom ima dve ćerke, našao je novu ljubav. On kaže da dobro balansira u svim odnosima i da sa starijom ćerkom prolazi kroz razna pitanje vezana za tinejdžerske godine.

- Pubertet smo svi smo prošli kao što u zrelim godinama kroz nešto drugo prolazimo. Iz mog iskustva, uvek sam bio na svoju ruku, drugačiji od ekipe, crna ovca koja ide desno dok svi idi levo. Moje dete je takvo, što je okej biti radoznao ali ne praviše.

Aleksandar je, što se tiče ljubavi, nakon razvoda nastavio dalje i već uveliko uživa u vezi sa novom devojkom. Da li bi podržao Jovanu da i ona nađe novu ljubav, odgovara bez razmišljanja.

- Apsolutno, druga opcija ne postoji nego da je podržim. Ja sam jedan zaljubljiv tip, ja volim sve , otvoren za ljude pa čak i one koji me povrede. Ne mrzim nikoga, nemam to u svom srcu, nisam sazdan tako. Voliš sve i zauvek, osim nekih koji su daleko u prošlosti - rekao je Sale, pa otkrio da li je spreman da se ponovo oženi.

- Nemam pojma, možda ne jer sam probao pa ne ide, ali život u dvoje apsolutno da. Ti papirići više ne, ne znače ništa, ne menjaju stvar osim što može da pokrene lavinu gluposti.

(Blic)

