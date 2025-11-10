"NE ZNAM DA LI JE I ONA IMALA LJUBAVNIKA, VOLEO BIH DA JESTE": Jedan od najvećih glumaca priznao da je VARAO ŽENU!

U knjizi „We Did OK, Kid“, koja je objavljena u utorak, 4. novembra, oskarovac Entoni Hopkins (87) iskreno piše o aferama koje je imao tokom braka sa bivšom suprugom Dženifer Linton.

Jedan od najvećih glumaca današnjice je u svojoj knjiži objavio do sada nepoznate detalje iz svog života.

- Ona je žmurila na ono što god da sam radio. Tek godinama kasnije saznala je za moje prevare - piše Hopkins u knjizi.

„Ne znam da li je i ona imala ljubavnika. Voleo bih da jeste. Nikada joj to ne bih zamerio“, nastavlja on. „Bila bi mi uteha da znam da je pronašla malo sreće u tim godinama, uprkos meni. Bilo je tužno, jer zaslužila je boljeg čoveka od mene, zaista jeste. Donela je promenu u moj život, a ja sam sve upropastio. Snosim punu odgovornost za to.“

Hopkins je bio u braku tri puta najpre sa Petronelom Barker, zatim sa Dženifer Linton, a od 2003. godine sa Stelom Arojave, s kojom je i danas u braku.

Glumac je upoznao Linton u decembru 1969. godine.

- Ostala je sa mnom 20 godina - piše on.

„Nisam joj olakšao. Uhvatila je tigra za rep.“

U knjizi Hopkins priznaje da je bio „u haosu“ kada se razveo od Linton:

„Bežao sam od problema na filmovima, slomljenih veza sa ženama, svog nepoverenja, neurotične potrebe za samoćom.“

Na drugim mestima u memoarima, zvezda filma „Kad jaganjci utihnu“ govori o usponima i padovima u karijeri, o tome kako je uspeo da se otrgne od alkoholizma, kao i o višedecenijskom udaljavanju od svoje ćerke Abigejl (57), koju ima iz prvog braka.

Knjiga pruža „duboko iskren uvid u najmračnije trenutke njegovog privatnog života“, navodi se u sinopsisu.

„NJegova zavisnost ga je koštala prvog braka, odnosa sa jedinim detetom i gotovo života, a upravo ga je to iskustvo nateralo da se okrene trezvenosti, koju održava već skoro pola veka.“

BONUS VIDEO: