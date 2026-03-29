"NE ZNAM ŠTA RADIM OVDE, IDEM DA SE OPROBAM KAO PEVAČICA": Barbara Bobak studirala težak fakultet, pa odustala zbog pevanja

Bila je odličan đak i rano je počela da radi kako bi postala finansijski nezavisna.

Foto: ATA images/ Z.M.
Iako je danas jedna od najtraženijih pevačica na domaćoj muzičkoj sceni, Barbara Bobak u detinjstvu nije maštala o karijeri u šou-biznisu. NJen profesionalni put počeo je potpuno drugačije, uz veliku posvećenost obrazovanju i upisivanjem jednog od najtežih fakulteta.

Kako je Barbara nedavno otkrila, uvek je bila uzoran đak, a radne navike je stekla rano kako bi obezbedila finansijsku nezavisnost.

"Potičem iz jedne obične, normalne porodice. Bila sam vukovac u osnovnoj školi, odlikaš u srednjoj, gimnaziji. Dugo sam radila kao kopirajter za jednu australijsku firmu jer sam se trudila da već od 18. godine ne budem roditeljima na teretu i postanem samostalna. Radila sam i u jednoj teretani pre nego što sam počela da pišem te članke na engleskom jeziku“, ispričala je Barbara za domaće medije

Iako je talenat za muziku uvek postojao, pevačica priznaje da je uspeh došao neplanirano, te da se ranije borila sa stidljivošću kada je trebalo da nastupa pred drugima.

"Studirala sam programiranje"

"Želja za pevanjem se javila slučajno kada sam videla objavu na društvenim mrežama jedne drugarice koja je pevačica. Ja sam uvek lepo pevala, ali sam se stidela da pevam pred drugima. Sedela sam u tom momentu sa drugarima sa fakulteta kada sam to videla. Inače, studirala sam programiranje“, prisetila se Barbara.

Prelomni trenutak u kom je odlučila da promeni svoj životni put dogodio se upravo na fakultetu, tokom jednog teškog predavanja

"Radili smo neku algebru koja mi je išla katastrofa i samo sam rekla: 'Ne znam šta ja radim ovde, odoh da se oprobam kao pevačica, pa kako mi krene!'. Brzo sam počela da radim svadbe i kulturica-svirke. Pročulo se za mene, da li zbog harizme, da li zbog pevanja, ali svakom se dopalo nešto drugo“, zaključila je pevačica o svojim muzičkim počecima.

