"NIKO MI NIJE ČUVAO LEĐA": Nina Badrić je tokom karijere doživela zastrašivanje od strane moćnih i uticajnih muškaraca

Nina Badrić nedavno je progovorila o neprijatnim i lošim situacijama sa kojima se suočavala tokom karijere.

Nina Badrić otkrila je da se tokom karijere susretala sa mnogim neprijatnim situacijama, te priznala da su uticajni muškarci pokušali da je zlostavljaju.

"Niko mi nije čuvao leđa"

Nina Badrić komentarisala je tada reditelja Dalibora Matanića koji je priznao da je uznemiravao koleginice u trenucima kada je bio pod dejstvom opijata. Ona je istakla da ga pokajanje ne amnestira za dela koja je počinio.

- Koliko vidim u komentarima, i on je dobio ‘simpatizere’ nakon svoje pokajničke izjave, što smatram suludim. Niko ne bi trebalo da iskaže empatiju prema osobi koja zbog svog položaja u društvu i moći koju ima na bilo koji način uznemirava saradnice - rekla je najpre tada pevačica koja je potom govorila o sopstvenim iskustvima.

- U ovom poslu kao ženi niko mi nije čuvao leđa, pa sam sama sebi morala biti čuvar i korektor. Mnogi su se ‘očešali‘ o mene jer su znali da nema ko da me brani. Doživela sam ucene, nepravde i zastrašivanja moćnih muškaraca. U životu sam, nažalost, upoznala i psihopate u pravom smislu te reči koji su pokušali da me psihički ili emocionalno zlostavljaju. Zapravo, ispravnije je reći slomiti. Nažalost, to su redom bili muškarci koji su demonstrirali svoju silu u datom trenutku. To su teške situacije kojih se nerado setim - poručila je tada pevačica za "Story.hr".

Idealan muškarac

Nina je nedavno govorila o iskustvima u ljubavi i priznala kakav muškarac bi mogao da joj privuče pažnju.

- Isto kao i svaka druga žena i ja sam prošla neki put kao kraljica, a neki put kao bosa po trnju. Loša iskustva su me ojačala i naučila da ne verujem u reći nego samo u dela. Lepe reči može prosipati svako, a na poljima od snova ne pušta se korenje. A mene može privući muškarac koji drži do sebe i svoje reči koji je za početak muško u punom smislu te reči. Prijatelj i oslonac. I naravno mora imati smisla za humor da sa njim mogu da se smejem. Svako drugi neka me zaobiđe u širokom luku.

(Blic)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU