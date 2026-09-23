NJEN ŽIVOT JE BIO MRAČNIJI OD FILMOVA U KOJIMA JE GLUMILA: Silovatelj, leš i skandal koji je zaprepastio AMERIKU

NJeno ime je devedesetih bilo sinonim za šok i skandal, a slavna glumica, poznata po neobičnoj i retkoj lepoti, nikad nije marila šta se priča o njoj...

Možda danas nije u prvom redu svetskih zvezda, ali je francuska glumica Beatris Dal jedno od velikih imena evropske kinematografije, a uloga Beti u kultnom filmu "Beti Blu" joj je preko noći donela međunarodnu slavu. Iako je snimila desetine interesantnih priča, njen život van filmskog platna je često privlačio skoro jednaku pažnju kao i njena glumačka karijera.

Deo njenog prepoznatljivog imidža su na samom početku postali nekonvencionalan stil, crna odeća, karakterističan razmak između prednjih zuba zbog kojeg su je upoređivali s Madonom, tetovaža krsta na levom zglobu i raspeće iznad dekoltea...

Beatris Dal je od najranijih dana karijere važila za glumicu koja se nije uklapala u očekivane obrasce, a često je bila na meti osude zbog skandala koje je priređivala.

Ona, međutim, nikada nije pokazivala veliko interesovanje za to kako je javnost doživljava, a nije verovala ni hvalospevima na račun njene neobične lepote.

– Nikada nisam mislila da sam lepa, ali imam moć privlačnosti – rekla je ona svojevremeno.

Pobegla je od kuće i živela na ulicama Pariza

Beatris Dal je rođena u Brestu 1964, a rasla je kao najmlađe dete u katoličkoj porodici, od koje je pobegla sa samo 15 godina kako bi otišla u Pariz.

U tom periodu je preživljavala uz pomoć sitnih krađa, a počela je sve više da se interesuje za pank muziku, koja je ubrzo postala jedan od važnih delova njenog identiteta.

Veliki preokret se dogodio sredinom osamdesetih godina, kada ju je na ulicama francuske prestonice fotografisao jedan fotograf, a istostavilo se da će joj ovaj slučajni susret promeniti život zauvek.

– Sledeće što se desilo je da budem na naslovnoj strani časopisa koji se zove Photo – rekla je kasnije.

Ovu gotografiju je primetio poznati kasting direktor Dominik Besnehard, koji je u Beatris Dal prepoznao lice koje bi moglo da iznese glavnu ulogu u filmu "Beti Blu", a ova prilika se pokazala kao prelomna za njenu karijeru.

Lik Beti doneo joj je status međunarodne filmske zvezde, a glumica je kasnije pričala da joj mnogo znači činjenica da je njena interpretacija ostavila trag i van Francuske.

– Postoji mnogo engleskih i američkih rok muzičara koji su mi ukazali omaž kao Beti. Zaista sam ponosna na to – priznala je glumica.

LJubavni život pun preokreta

Ni privatni život Beatris Dal nije bio miran, a imala je nekoliko velikih ljubavi. Poznato je da je bila u vezi s glumcem Rupertom Everetom pre nego što se on deklarisao kao gej, a opisao ju je svojevremeno kao "Jovanku Orleanku, kada bi bila bombaš samoubica".

Prvi put se udala 1985. godine, za slikara Žan-Fransou Dala, iako je brak trajao samo tri godine rešila je da zadrži njegovo prezime. Samo tri meseca nakon što su se rastali, Dal je izvršio samoubistvo.

Usledila je desetogodišnja veza s reperom Džoistarom iz francuske grupe NTM, od kog se razišla jer su, kako je on objasnio, postali "fuzionalni par", toliko bliski da su funkcionisali kao jedno biće.

Potom je Beatris tokom snimanja filma u zatvoru upoznala Guenela Mezijanija, koji je u tom trenutku služio kaznu zbog silovanja. Nakon 24 jednočasovne posete je odlučila da se uda za njega i dala izjavu u njegovu korist na saslušanju koje je tražio da bi bio pušten ranije. Venčali su se 2005. godine, ali je njihov brak, prema rečima glumice, "postao katastrofa" kad je Mezijani izašao iz zatvora, a on je bio nasilan, pa su se razveli 2014.

Uprkos brojnim vezama, glumica tvrdi da joj je ipak najviše odgovarao život u samoći.

– Nikad nisam živela s momkom za koga sam se udala ili kog sam volela. Živim sama. I samoj mi je vrlo dobro. Vidite, želim da radim sve što muškarac može, ali mnogo bolje – rekla je Beatris jednom prilikom o svom ljubavnom životu.

Tokom karijere je često pravila incidente

Glumica je postala velika zvezda francuskih tabloida u njihovom povoju, pa je tako 1992. osuđena na šest meseci uslovne kazne zbog krađe ogrlice, što nije ni pokušala da porekne. Kako je istakla, na krađu ju je navela depresija.

Tri godine kasnije je više puta hapšena zbog posedovanja heroina i kokaina, a 1997. godine je Beatris ošamarila službenika Ambasade SAD u Francuskoj, nakon čega joj je, prema njenim rečima, bio zabranjen ulazak u zemlju narednih sedam godina.

– Oh, ali on je to tražio! Bila mi je potrebna zelena karta da bih radila sa Abelom Ferarom na njegovom filmu The Blackout. Bila sam osuđena zbog posedovanja heroina i kokaina, pa je ovaj konzul rekao:"Nisi osoba kakvu želimo u Americi". Razgovarao je sa mnom bez poštovanja. Rekla sam mu: "Ne pričaš tako sa suprugom, pa nemoj ni sa mnom". I ošamarila sam ga. Bila sam zabranjena sedam godina – rekla je Beatris Dal za The Guardian.

Ali to nije ni blizu najšokantnije stvari koju je uradila francuska glumica, koja je prilikom gostovanja u jednoj emisiji 2016. priznala da je pojela uho s jednog leša u mrtvačnici.

– Jednom smo napravili obrok, hteli smo da jedemo jer smo uzeli esid. Probali smo uho. U-la-la, to nije ništa strašno! U svakom slučaju, tip se nije bunio, nije ni znao da sam mu pojela uši – rekla je kroz smeh.

Nije je pokretao novac

Iako je tokom karijere snimila čak 75 filmova, glumica tvrdi da od glume nije stekla veliko bogatstvo. Za nju je, kako je više puta naglašavala, umetnički integritet uvek bio važniji od finansijske dobiti.

– Nemam automobil, nemam svoj stan, nemam kuću na selu. Ali kad pogledam svoju karijeru, znam da sam dobra glumica. Neću da se prostituišem. Apsolutno ne kritikujem prostitutke, ali nikada nisam prihvatila ulogu zbog novca – iskrena je Beatris.

Podigla je buru načinom na koji je tumačila #MeToo pokret

Beatris Dal je jedna od zvezda koje su javno podržale pokret #MeToo, kad je veliki broj holivudskih glumica izašao u javnost sa svojim ispovestima o tome kako su seksualno eksploatisane, zlostavljane, uznemiravane i silovane u filmskoj industriji. Francuskinja, međutim, nije stala na podršci, već je izrazila nerazumevanje prema nekim postupcima žrtava.

– U znak solidarnosti sa ženama, podržavam #MeToo i žene koje su maltretirane. Ali znate šta mi je bizarno? Tako se ti muškarci osuđuju i onda vidite slike tih istih žena koje poziraju ruku pod ruku s njima. To se desilo sa Harvijem Vajnštajnom. Bilo je glumica koje su ga osudile – vrlo dobro. Ali šta onda, hodati ruku pod ruku s njim? Stvarno? – izjavila je glumica.

Beatris je tada otkrila da ju je upravo Vajnštajn svojevremeno upoznao s Mikijem Rurkom, za koga je, kako je otkrila, želela čak i da se uda.

(Glossy)

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