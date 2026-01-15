Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

NOVI DETALJI O VEZI POZNATOG PARA: Ceo Holivud priča da Kajli Džener i Timoti Šalame žive zajedno

U jeku šuškanja da su se on i Kajli tajno i venčali, insajderi poručuju - da "praktično žive kao da su u braku".

1768486750_1765267837_profimedia-1057783049.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Najmlađa "članica Kardašijan-Džener klana", Kajli, navodno već i više od godinu dana uživa u zajedničkom životu sa dečkom, glumcem Timotijem Šalameom. Prema rečima izvora za "Page Six", ni kod kuće u Los Anđelesu se ne odvajaju, a on i aktivno učestvuje u podizanju njene dece iz prethodne ljubavi.

Ćerka Stormi i sin Er obožavaju Timotija.

U jeku šuškanja da su se on i Kajli tajno i venčali, insajderi poručuju - da "praktično žive kao da su u braku".

- Ludi su jedno za drugim i bukvalno se ne odvajaju - naglasio je jedan za pomenute medije, dok glavni akteri priče kao po običaju mudro ćute na ovu temu, te o svom odnosu uopšte.

Kajli i Timoti, podsetimo, pokrenuli su glasine da su zajedno još 2023, ubrzo nakon što su se Dženerova i Travis Skot, s kojim je dobila decu, rastali.

(24sedam.rs)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas