"OPROSTITE MI, ZA MENE JE ŽIVOT POSTAO NEPODNOŠLJIV": Tragična sudbina jedne od najlepših pevačica prošlog veka - preživela pakao, pa se ubila

Jolanda Điljoti - Dalida je odrasla u Egiptu u imućnoj imigrantskoj porodici. NJen život se drastično menja kada pobeđuje na izboru za Mis Egipta. Tada je imala 19 godina i novostečenu slavu je iskoristila za pokretanje pevačke karijere. Postigla je ogroman uspeh s pesmom "Bambino".

U toku svoje tridesetogodinje karijere, Dalida je postala ogromna internacionalna zvezda. NJen glamurozni život i tragična smrt 1987. godine, od Dalide su stvorili kultnu figuru za novije generacije koje nisu bile u mogućnosti da prate ovu divu pedesetih godina kada je bila na vrhuncu slave.

Rođena kao Jolanda Điljoti, Dalida je odrastala u srećnoj porodici. Kao desetomesečna beba dobija jaku infekciju očiju koja joj uništava vid. Do svoje 8 godine već je imala dve operacije i nosila je naočare. Zbog toga je imala ozbiljne komplekse, pa je sa 13 godina odlučila da bi radije da svet vidi kao mrlju nego da joj naočare kvare izgled i prestaje da ih nosi.

Kako je odrastala Jolanda se pretvarala u divnog labuda. Nije želela da joj život prođe u sekretarskim poslovima (roditelji su joj planirali tu karijeru), te počinje da radi kao model u modnoj kući Dona.

Uskoro se prijavljuje na izbor za Mis Egipta i pobeđuje što joj otvara vrata svih filmskih studija u Egiptu. Međutim, Dalidu primećuje francuski reditelj Mark de Gastine i mlada diva putuje za Pariz u potrazi za slavom.

NJen život u prestonici Francuske bio je daleko od glamuroznog. Zbog manjka novca, Dalida je bila usamljena i izolovana. Zbog toga odlučuje da uzme časove pevanja. Uskoro počinje da peva po klubovima, a nedugo potom njen talenat postaje primećen.

Prvi singl "Madona", Dalida je snimila 1955. godine. Pesma je prošla više nego dobro, međutim njen drugi singl "Bambino" postao je planetarno popularan stvorivši od Dalide divu za sva vremena.

U to vreme Dalida uleće u strasnu vezu sa svojim menadžerom Lucienom Morisom koji je u to vreme bio oženjen.

Tokom narednih godina Dalida ima nekoliko veoma uspešnih turneja, osvaja nagrade, niže uspehe. NJena slava prelazi granice Francuske...

Nakon velikog uspeha Dalida odlazi u Egipat i tamo biva dočekana kao kraljica. Ondašnja štampa joj dodeljuje laskavu titulu "Glasa veka". Posle velikog uspeha u domovini, diva se vraća u Fancusku gde nastavlja svoju aferu sa menadžerom. Dalida već gubi strpljenje, jer Lucien nikako da se razvede od svoje žene. Međutim, do braka će ipak doći aprila 1961. godine.

Cela njena porodica je doputovala iz Egipta kako bi prisustvovala venčanju. Nakon samo par meseci od venčanja, Dalida odlazi u Kan kako bi nastupala i tamo upoznaje Žana Sobjeskog, u kojeg se ludo zaljubljuje. Ta zaljubljenost dovodi u krizu Dalidin brak. Iako je mnogo dugovala Morisu za svoj uspeh, Dalida ipak odlučuje da karijeru i život nastavi bez njega.

Dok ljubav cveta sa Žanom, pevačica ne zaboravlja na svoju karijeru koja neverovatnom brzinom doseže sve veće visine.

U tom periodu Dalida kupuje velelepnu vilu Sakre ker koja ima predivan pogled na Pariz. Bajkovita vila postaće njeno utočište do kraja života.

Samo par dana pred useljenje u novu vilu, Dalida raskida vezu sa Žanom iako nije bilo nikakvih prepreka njihovoj ljubavi. Pevačica je ranije dobila razvod braka od Morisa (koji kasnije izvršava samoubistvo).

Pevačica se odlučuje na radikalnu promenu imidža. Od rasne crnke postaje bombastična plavuša. Novu frizuru prati i novi muzički pravac.

Iako joj karijera napreduje sve više, lični život postustaje. Pevačica očajnički želi brak, ali pouzdanog muškarca nema nigde na vidiku. Zbog toga se još više predaje poslu. NJen rođeni brat postaje joj menadžer, a njen posao prerasta u porodični biznis.

Uskoro u njen život ulazi Luigo Tenco, mladi muzičar sa kojim Dalida počinje ljubavno putovanje. Par se priprema za muzičko takmičenje u San Remu. Takmičenje je prošlo neslavno za oboje što mladog pevača uništava. Luigo se opija, svađa sa žirijom takmičenja, odlazi u hotelsku sobu i izvršava samoubistvo.

Dalila je potpuno uništena zbog Luigove smrti pa i sama pokušava samoubistvo nekoliko meseci kasnije.

Nakon ovog tragičnog događaja Dalida se ponovo vraća na scenu u novom stilu - duga bela haljina podseća na Devicu Mariju. Pevačica se posvećuje čitanju, strastveno gutajući Frojdove knjige. Meditacija i joga postaju njena preokupacija, a u karijeri nastavlja da napreduje.

Nastaje period duhovnog traganja. Dalida sve češće putuje u Indiju, konsultuje se sa guruom. Karijeru ne zapostavlja ni jednog minuta. Nonovastala opsesija čitanjem i istraživanjem svoje psihe, rezultuje autorskim tekstovima pesama. Dalidine pesme dobijaju neverovatno duboke misli.

Tadašnji menadžer sa rezervom prihvata promene u njenoj muzici te propušta zakazivanje koncerata. Međutim, njene nove pesme postižu još veći uspeh.

Već 1972. godine Dalida postiže svoj duhovni mir. Karijera napreduje. Uskoro snima legendarnu pesmu "Parole Parole" sa Alenom Delonom i postaje planetarno popularna.

NJeni hitovi su se pevali od Japana do Nemačke. Nekoliko pesama je snimila na turskom jeziku, a u Egiptu je dostigla status boginje.

Dugogodišnji konstantni uspeh, pevačica može da zasluži i svojoj sposobnosti da prati nove trendove i prilagođava se promenama.

Međutim, u ljubavi nije imala sreće. U vreme najveće slave prolazi kroz bolan raskid sa Ričardom Čanfejom. Pokušavajući da zaboravi ljubavni neuspeh, pevačica se okreće poslu.

U to vreme Dalida podržava francuskog predsednika Fransoa Miterana i svi slute da ta podrška nema nikakve veze sa političkim stavovima poznate dive. Kada je afera zapretila da preraste u skandal, pevačica odlazi iz Francuske na truneju.

Nakon godinu dana se vraća i ulazi u studio kako bi snimila nove pesme, međutim tu je zatiče tužna vest da je njen bivši ljubavnik Ričard izvršio samoubistvo.

Pevačica ne može da podnese ovu vest te pada u depresiju, a često ima i momente gubitka pamćenja. Uprkos velikim zdravstvenim problemima, pevačica nastavlja sa turnejom 1984. godine. Ali ubrzo je prekida kako bi otišla na operaciju očiju.

Nakon kraće pauze, pevačica se vraća na scenu ali ovaj put u ulozi glumice u jednom filmskom klasiku. Kritika je pohvalila njen angažman.

U to vreme pevačica započinje ljubavnu aferu sa svojim lekarom koja se opet završila tragično po divu. Dalida se ovaj put nije oporavila od ljubavnog brodoloma - izvršila je samoubistvo 3. marta 1987. godine.

U oproštajnom pismu je pisalo: "Oprostite mi, za mene je život postao nepodnošljiv..."

