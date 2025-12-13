Oglas
"OTIŠLA SAM SA DECOM I KUČETOM U DEVOJAČKI STAN": Marija Veljković o detaljima razvoda

Voditeljka je naglasalila da razvod nije usledio zbog treće osobe.

1765631499_119768_marija_f.jpg
Foto: ATA images/ A.A./ Printscreen/ YouTube - RTS Šou program - Zvanični kanal
Voditeljka Marija Veljković razvela se pre dve godine nakon više od decenije braka sa Milanom Milovanovićem, a sada je prvi put otvoreno govorila za domaće medije o ovoj temi.

- Kada se udate, mislite da je to zauvek. Nema druge opcije. Ipak, život nas uči raznim lekcijama. Papir nije važan, važna je činjenica da deca i ja sada imamo novi životni prostor. Iako smo rastavljeni, mi smo i dalje mama i tata i to ćemo biti do kraja života. Roditelji smo već više od deset godina, a to nije malo. Naša deca su velika, pametna i razumna. Imaju svoje vreme i s tatom i s mamom, i vole i mamu i tatu. To je jedino što je važno - iskreno priča Marija, koja je naglasila da u njihovom razvodu nije presudila treća osoba.

- Ne mora uvek da postoji treća osoba. Emotivno smo se udaljili i to je bio kraj. Kada ste s nekim jako dugo, a sve više osećate da nije kao pre, takve odluke se same nameću - dodala je voditeljka, koja se sa svojom decom preselila u svoj devojački stan.

- Trebalo nam je vreme da se organizujemo. Ostao je u našem stanu, a ja sam se sa decom i kučetom preselila u svoj devojački, u kojem nisam bila od 2009. godine. Nije lako, ali život ide dalje - ističe voditeljka za domaće medije.

(Kurir)

