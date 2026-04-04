OVAKO DANAS IZGLEDA ĆERKA ANĐELINE DžOLI I BREDA PITA: Nekada se oblačila kao dečak, a danas je ista majka

Šajlo je najpoznatija od šestoro dece Anđeline Džoli i Breda Pita.

1775299788_51a666aa8e681d4bf0ce913d3aab389638b215f0.jpg
Foto: profimedia
Šajlo Džoli, devetnaestogodišnja ćerka Anđeline Džoli i Breda Pita, ponovo privlači pažnju javnosti, ovog puta kratkim, ali zanimljivim pojavljivanjem u spotu pevačice Dajang za pesmu "What's a Girl to Do" .

Uprskos tome što je njeno pojavljivanje samo na nekoliko trenutaka, to je bilo dovoljno da izazove talas reakcija, a većina komentara se odnosi na njenu veliku sličnost sa majkom Anđelinom, ukazujući na njene crte lica i oči. 

Šajlo se već godinama bavi plesom, a svoje mesto u spotu zaslužila je putem otvorene audicije bez posebnog tretmana, a produkcijski tim navodno nije ni znao da se radi o ćerku poznatog para. 

Kao što je slučaj sa njenom braćom i sestrama, i Šajlo se odrekla prezimena Pit, čime je jasno stavila do znanja da sa ocem nije u dobrim odnosima.

