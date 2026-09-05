PALOMA PIKASO DANAS IMA 77 GODINA: Ćerka slavnog umetnika pobegla je od njegove senke i izgradila sopstveni svet (FOTO)

Zanimljivi detalji iz života Palome Pikaso nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Paloma Pikaso nije želela da zauvek ostane samo "ćerka velikog umetnika". Od najranijih dana uporno je dokazivala da njen talenat nije tek porodično nasleđe, već nešto što je sama izgradila.

Umesto očevih platna i boja, izabrala je svet nakita, mode i dizajna. Svojim smelim idejama i prepoznatljivim stilom uspela je da osvoji čak i tradicionalnu američku kuću Tiffany & Co., a njeno ime vremenom je postalo brend sam za sebe.

Ipak, iza glamura i uspeha krila se mnogo složenija životna priča. Paloma je odrastala uz slavno prezime, ali ne i uz oca koji je imao mnogo vremena za porodični život. Upravo zbog toga rano je naučila da se izbori za sopstveni identitet.

Pobuna protiv slavnog prezimena

Palomino rođenje 1949. godine bilo je na neki način simbolično. Te godine njen otac Pablo Pikaso nacrtao je čuvenog goluba koji će postati simbol mira. Upravo po toj ptici njegova ćerka dobila je ime, budući da "paloma" na španskom znači golubica.

Međutim, Paloma tokom odrastanja nije bila oduševljena svojim imenom. Delovalo joj je previše nežno i romantično, gotovo nespojivo sa njenim temperamentom i buntovnim karakterom.

Još važnije, nije želela da je ljudi posmatraju isključivo kroz očevu slavu. Uloga "Pikasove ćerke" bila joj je tesna, pa je od mladosti nastojala da izgradi nešto što će pripadati samo njoj.

Ironija je u tome što je godinama kasnije upravo golub postao jedan od prepoznatljivih motiva njenog dizajnerskog rada. Ono što joj je nekada bilo simbol nežnosti i nametnutog identiteta, pretvorila je u deo sopstvenog umetničkog potpisa.

Detinjstvo bez oca i početak jednog novog puta

Pablo Pikaso i Palomina majka, Fransoa Žilo, nisu bili venčani, a njihova veza završila se nakon nekoliko godina. Posle raskida, Palomin kontakt sa ocem bio je ograničen i uglavnom se svodio na povremene susrete.

Pikaso je bio potpuno posvećen umetnosti, a njegov život bio je ispunjen radom, stvaranjem i brojnim obavezama. Za svakodnevni porodični život ostajalo je malo prostora.

Paloma je zato veoma rano naučila da bude samostalna. Umesto da se oslanja na slavno prezime, počela je da traži sopstveni put.

Njen ulazak u svet mode i dizajna bio je prilično skroman. Kao studentkinja, birala je kostime i modne dodatke za pozorišne predstave. Pošto nije imala novca za skupe dizajnerske komade, posećivala je buvljake i tragala za neobičnim, ekstravagantnim detaljima.

Upravo tamo razvila je osećaj za kombinovanje nespojivog. Naučila je da jedan upečatljiv detalj može potpuno da promeni izgled, a ta lekcija kasnije će postati jedno od glavnih obeležja njenog dizajnerskog rukopisa.

Od Iva Sen Lorana do Tiffany & Co.

Pre nego što je postala velika zvezda sveta nakita, Paloma je sarađivala sa jednim od najvećih imena modne industrije – Ivom Sen Loranom. Potom je radila i sa grčkom kućom Zolotas, gde je dodatno razvijala svoj prepoznatljivi stil.

Ipak, najveći izazov bio je da se dokaže pred čuvenom američkom kućom Tiffany & Co.

Prilika se ukazala 1980. godine, kada je pozvana na razgovor za posao. Međutim, susret se ubrzo pretvorio u svojevrsni kreativni test.

Od nje je zatraženo da postavi sto koristeći proizvode kompanije. Paloma nije želela da uradi nešto konvencionalno. Umesto obične postavke, osmislila je čitavu scenu inspirisanu morskim dnom. Posuđe i pribor pretvorila je u deo zamišljenog podvodnog sveta, gotovo kao da je nakit pronađen na dnu okeana.

Njena kreativnost ostavila je snažan utisak i otvorila joj vrata jedne od najprestižnijih kuća nakita na svetu.

Prepoznatljiv stil koji se ne može kopirati

Paloma je u svom radu volela da pomera granice. Njene kolekcije često karakterišu krupni komadi nakita, veliko poludrago kamenje, biseri i upečatljivi oblici.

Nije se plašila masivnog nakita, ali je istovremeno umela da stvori i veoma nežne komade. U njenim kolekcijama mogli su da se pronađu i elegantni lanci sa privescima u obliku poljubaca, srca i drugih simboličnih motiva.

Upravo ta sposobnost da spoji raskoš i jednostavnost učinila je njen rad lako prepoznatljivim.

U njenom dizajnu oseća se snažan španski temperament, ali i ljubav prema teksturama, bojama i neočekivanim kombinacijama. Paloma nikada nije želela da nakit bude samo ukras – za nju je on bio način izražavanja karaktera.

Nakit nije bio njen jedini talenat

Paloma Pikaso nije se zaustavila na nakitu. Njena kreativnost proširila se i na svet parfema i kozmetike.

Kreirala je mirise za kompaniju L'Oréal, među kojima se posebno izdvojio parfem nazvan jednostavno Paloma Picasso. Vremenom je postao njen prepoznatljiv potpis u svetu parfema.

Bavila se i dizajnom kozmetike, a posebno je ostao upamćen njen crveni karmin Mon Rouge.

Pored toga, radila je na dizajnu modnih dodataka i sunčanih naočara. Njeno ime tako je postepeno preraslo okvire porodičnog prezimena i postalo samostalni sinonim za prepoznatljiv stil.

Želela je da uspe pod svojim imenom

Iako je rođena u jednoj od najpoznatijih umetničkih porodica 20. veka, Paloma nije želela da joj slavno poreklo bude jedina preporuka.

Naprotiv, godinama je insistirala na tome da njen uspeh treba posmatrati kao rezultat njenog rada, kreativnosti i upornosti. Očevo ime moglo joj je otvoriti mnoga vrata, ali je ona želela da se kroz njih provuče zahvaljujući sopstvenom talentu.

To je možda i najveća ironija njenog života: rođena je kao ćerka jednog od najvećih umetnika svih vremena, ali je čitavu karijeru gradila pokušavajući da dokaže da je mnogo više od toga.

Paloma danas

Danas je Paloma Pikaso i dalje prepoznatljiva figura sveta mode i dizajna. Njeno ime vezuje se za nakit, parfeme i estetiku koja je decenijama uspevala da ostane prepoznatljiva.

I njen izgled postao je deo tog vizuelnog identiteta – upečatljiv crveni karmin, tamna kosa i snažan kontrast svetle puti i tamnih tonova.

Nekada je pokušavala da pobegne od svega što ju je povezivalo sa slavnim ocem. Danas, međutim, njena sličnost sa Pikasom više nije teret. Ona je uspela da izgradi sopstveno ime, pa se uz prezime Pikaso više ne mora objašnjavati ko je.

Paloma je postala ono što je oduvek želela da bude – ne samo ćerka velikog umetnika, već umetnica i dizajnerka sa sopstvenim potpisom.

(Stil)

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