PAZITE KOGA PRIMATE U KUĆU NA SVETOG LUKU: Ovo je veliko narodno verovanje za Lučindan

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 31. oktobra slave Svetog Luku, praznik u narodu poznat kao Lučindan.

Lučindan je dan mnogobrojnih običaja kod Srba. Savetuje se da se ovaj dan ne svađate sa drugima, da budete mili i blagi kao što je Sveti Luka bio, te da će takva i godina da vam bude.

Veoma je važno da obratite pažnju ko vam ulazi u kuću na Lučindan, jer se veruje da kakva vam osoba dođe u goste na ovaj dan, takva će vam biti godina.

Ko je bio sveti Luka?

Sveti Luka je bio ikonopisac, a njegove mošti čuvaju se u Carigradu, dok se njegovo stopalo nalazi u crkvi Roždenstva Presvete Bogorodice u Manastiru Kosijerevo u selu Petrovići.

Pisac jednog od Hristovih jevanđelja živeo je u 1. veku. Smatra se da je Jevanđelje po Luki - treće jevanđelje u Novom zavetu napisao oko 60. godine. Ili tako bar misle vernici.

Moderni tumači Biblije ne veruju da je Luka autor jevanđelja, za koje većina smatra je napisano najranije između 80. i 90. godine nove ere.

U 4. veku naročito se pročulo mesto gde su počivale časne mošti svetoga Luke, zbog isceljivanja koja su se zbivala od njih. Posebno isceljivanje od bolesti očiju. Saznavši o tome car Konstancije je poslao upravnika Egipta Artemija da mošti svetoga Luke prenese u prestonicu, u Carigrad, što je i bilo učinjeno veoma svečano.

(Stil)