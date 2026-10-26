SLAVNA GLUMICA PROVELA 15 DANA KOD TITA NA BRIONIMA: Imali su zajednički hobi koji Jovanka nikako nije volela

Jovankina sestra Nada Budisavljević je jednom otkrila kako je slavna zvezda poput Sofije Loren ostajala očarana i Titom i atmosferom na Brijunima.

Sofija Loren na Brionima, Tito kao domaćin svetskog džet-seta, a Jovanka Broz u ulozi diskretne prve dame koja sve posmatra sa strane - zvuči kao scenario za film, ali je zapravo deo stvarnosti nekadašnje Jugoslavije. Jovankina sestra Nada Budisavljević je jednom otkrila kako je slavna zvezda poput Sofije Loren ostajala očarana i Titom i atmosferom na Brionima.

- Svi oni su se divili jedni drugima, a i na Jovanku Broz su ostavili dobar utisak, rekla je Nada Budisavljević, Jovankina sestra.

Upravo ona je u knjizi Žarka Jokanovića "Moja sestra Jovanka Broz", otkrila zanimljivosti iz života Josipa Broza Tita i prve dame.

O poseti holivudske dive Sofije Loren se danima pričalo. Bila je Titov gost 15 dana na Brionima. Nada kaže da je tom prilikom glumica dovela i svog sina koji je tad imao samo godinu i po dana. Došla je s jednom švajcarskom dadiljom i bila je u vili "Jadranka". Svaki dan je dolazila na plažu, a Tito i Jovanka su sve vreme bili s njima.

- Svakog dana je telefonirala s mužem Karlom Pontijem. Kosu je prala destilovanom vodom i stavljala je maslinovo ulje. I ta njena kosa je bila veličanstvena. A kad bi je fotografisali, uvek je okretala profil koji je bio lepši. To su te male tajne velikih majstora kuhinje. Sofija Loren je jako volela da kuva. Posle je izdala knjigu "Sofija u kuhinji, s ljubavlju", tako nekako. I ona je pripremala soseve za špagete. Pošto se pravila velika količina tih soseva, sećam se da je u to stavljala teleće, svinjsko meso i pršutu, ali kad sam čula da ide i osam kilograma svežeg paradajza, bila sam iznenađena. I to je stvarno bilo veličanstveno. Pravi specijalitet. I onda smo svi to jeli, svi zajedno, bilo je božanstveno, ispričala je Jovankina sestra.

Jovanka nikako nije volela kuhinju

Nada kaže da je Tito za Sofiju pravio zagorsku štruklu.

- On je uživao to da radi, bio je tu i neki kuvar, ali je insistirao da on to radi. Pravio je štrukle, štrudlu s jabukama. Lično je razvijao testo na tom stolu i motao ga. Uživao je u tome. Ne znam baš da li je tačno znao koliko baš čega tu ide ili mu je kuvar u tome pomagao, ali je sam sve to mesio i pekao, rekla je.

S druge strane, Jovanka Broz nije volela da kuva, niti da provodi mnogo vremena u kuhinji. Nije ni kuvala Titu dok su bili zajedno, ali je zato uvek volela da proba ukusna jela.

- Svašta je volela da jede, bila je sladokusac, zaključila je njena sestra Nada.

(BlicŽena)

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