PLUTON OKREĆE NOVI LIST: 3 horoskopska znaka očekuju sudbinski preokreti u ljubavi i na poslu

Direktan hod Plutona 16. oktobra 2026. godine donosi preokret koji bi pojedini horoskopski znakovi mogli da osete kroz posao, finansije, ljubav i ličnu snagu.

Pluton, planeta transformacije, završava višemesečno retrogradno kretanje i ponovo kreće napred kroz znak Vodolije, čime otvara simboličan prostor za odluke koje su dugo čekale pravi trenutak.

Pluton će krenuti direktno na oko 3 stepena Vodolije, a njegov uticaj u astrologiji se povezuje s dubinskim promenama, moći, ambicijama i oslobađanjem od svega što nas sputava. Iako se njegov direktan hod ne smatra automatskim donosiocem sreće, ovaj tranzit simbolično označava trenutak kad unutrašnje promene konačno mogu da se vide i u stvarnom životu.

Najviše bi mogli da profitiraju oni koji su spremni da naprave hrabre poteze, preuzmu odgovornost i napuste obrasce koji ih više ne vode nikuda.

Vodolija

Za Vodolije je ovaj astrološki događaj posebno značajan jer Pluton prolazi upravo kroz njihov znak. NJegov direktan hod može simbolično označiti prekretnicu za one koji su tokom prethodnih meseci preispitivali svoj identitet, životne ciljeve, odnose i mesto koje zauzimaju u svetu.

Na poslovnom planu, Vodolije bi mogle da osete snažniju potrebu da se izbore za sebe, pokrenu sopstveni projekat ili zatraže poziciju koja više odgovara njihovim sposobnostima. Ideje koje su dugo čuvale za sebe sada bi mogle da dobiju konkretniji oblik, posebno ako su spremne da ulože vreme i energiju u njihovu realizaciju.

Kada je reč o novcu, najveći potencijal leži u dugoročnim odlukama, promeni načina na koji zarađuju i prepoznavanju sopstvene vrednosti. U ljubavi, ovaj period može da postavi jasnije granice i odluku da se ostane samo u odnosima koji imaju budućnost. Za Vodolije koje su spremne da se menjaju, ovo može da bude početak jednog sasvim novog poglavlja.

Blizanci

Blizanci su među znakovima koji bi mogli da iskoriste povoljniju stranu Plutonovog boravka u Vodoliji. Ova dva znaka, naime, pripadaju vazdušnom elementu, pa se u astrološkim tumačenjima njihov odnos često povezuje s idejama, komunikacijom, učenjem i širenjem vidika.

Direktan Pluton bi mogao da podstakne Blizance da se vrate planovima koje su odložili ili da naprave hrabar korak u pravcu koji im je ranije delovao nedostižno. Naročito se izdvajaju obrazovanje, putovanja, saradnja sa ljudima iz drugih sredina i projekti koji zahtevaju kreativnost i originalno razmišljanje.

Na poslu bi poznanstvo, razgovor ili neočekivana ponuda mogli da budu povod za značajnu promenu. Blizanci koji žele da pokrenu nešto svoje mogli bi da pronađu dodatnu motivaciju i jasnije definišu svoje ciljeve.

Na emotivnom planu, više iskrenosti i spremnosti da izađu iz ustaljene rutine može im pomoći da obnove postojeću vezu ili upoznaju osobu koja ih inspiriše. Najviše sreće mogu da očekuju kad budu spremni da uče, istražuju i prihvate priliku koja se ne uklapa u njihove dosadašnje planove.

Vaga

Za Vage Plutonov direktan hod kroz Vodoliju može simbolično da se poveže s ljubavlju, stvaralaštvom, ličnim zadovoljstvom i hrabrošću da se pokažu u pravom svetlu. Vaga i Vodolija su vazdušni znaci, a njihov skladan astrološki odnos se tradicionalno tumači kao podsticaj za društveni život, kreativne ideje i nove mogućnosti.

Vage koje su se osećale zaglavljeno u emotivnom ili kreativnom smislu mogle bi da dobiju novi podsticaj. Neki pripadnici ovog znaka mogli bi da odluče da se ozbiljnije posvete talentu koji su zanemarili, pokrenu projekat o kojem dugo razmišljaju ili konačno naprave promenu koja će im doneti više zadovoljstva.

LJubav bi mogla da bude posebno važna tema kada su u pitanju Vage tokom direktnog Plutona! Slobodne Vage bi mogle da se otvore za poznanstva koja ih privlače na dubljem nivou, dok bi zauzete mogle da preispitaju šta im je zaista potrebno da bi se osećale voljeno i sigurno. Važno je da ne pristaju na površne odnose samo da bi izbegle promenu.

Kada je reč o novcu i poslu, najviše koristi mogu da donesu kreativnost, lična inicijativa i spremnost da se sopstveni talenti pretvore u nešto konkretnije. Za Vage bi sreća u ovom periodu mogla da se krije upravo u odluci da sebi konačno daju prednost!

(Glossy)

BONUS VIDEO: