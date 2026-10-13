KADA JE NAJBOLJE VREME ZA KISELJENJE KUPUSA: Poslušajte savete iskusnih domaćica

Evo kada treba staviti glavice u bure i šta domaćice rade da kupus ostane čvrst, a rasol bistar.

Kiseljenje kupusa je sledeće na spisku, jer domaćini u Srbiji već uveliko spremaju zimnicu. Stiže vreme da se kupus kupi i pravilno ukiseli. Ali, kada je za to najbolji trenutak?

Ako ne želite da vam kiseli kupus omekša ili ispadne prekiseo, držite se proverenih saveta iskusnih domaćica koje decenijama stavljaju zimnicu.

Osnovna pravila za kiseljenje kupusa u buretu

Količinu kupusa izračunajte prema veličini bureta. Težina kupusa u kilogramima treba da bude polovina zapremine bureta u litrima. Na primer, za bure od 30 litara treba vam 15 kg kupusa.

So se meri precizno. Potrebno je 4% soli u odnosu na količinu vode. Ako imate 16 litara vode, dodajte 650 g soli.

Najbolje vreme za kiseljenje kupusa

Kupus je najbolje ukiseliti početkom novembra, jer je tada temperatura idealna, od 15 do 20 stepeni, pa vrenje teče pravilno i ukus ispadne dobar.

Glavice treba da budu čvrste i zdrave, bez oštećenih listova. U sredini korena zasecite krstić dubok oko 2 cm, a glavice ugurajte što jače jednu uz drugu, da budu što gušće složene. Praznine između njih popunite rasečenim polovinama ili četvrtinama kupusa, ali pazite da ulaz u slavinu ostane slobodan.

Kako napraviti rasol

U većoj šerpi rastopite 200 g soli na 5 litara tople vode. Taj rastvor sipajte u bure i postupak ponavljajte dok se bure ne napuni. Kupus stalno mora biti potpuno potopljen, zato ga pritisnite letvicama postavljenim unakrsno ispod ivice bureta.

Prvih 15 dana kupus pretačite svakog dana. Narednih 15 dana radite to svaki drugi dan.

Pretakanje znači da vodu ispustite kroz slavinu i ponovo je vratite odozgo u bure, kako bi se rasol ravnomerno izmešao i kako bi se sprečilo kvarenje. Ako nivo vode opada, dolijte posoljenu vodu u istom odnosu, sa 4% soli.

Posle prvog meseca bure možete premestiti u podrum, garažu ili na terasu, gde temperatura ne pada ispod nule. Tada kupus pretačite jednom nedeljno, a kasnije svake druge nedelje.

Kako da rasol ostane bistar

Uspeh se prepoznaje po ukusu i izgledu rasola. Ako ostane bistar i bez bele pene, sve ste uradili kako treba. Iskusne domaćice kažu da je tajna u tačnoj količini soli, redovnom pretakanju i glavicama koje su stalno pokrivene vodom.

Posle mesec i po do dva meseca, kad se deo kupusa potroši, možete dodati nove glavice. Stavite ih dublje u bure, da se nakisele kasnije i potraju duže tokom zime.

(Krstarica)

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