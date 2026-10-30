POSLEDNJI SNIMAK PATRIKA STJUARTA: Obratio se fanovima i pričao im o ljubavi (VIDEO)

Slavni glumac je pričao o tome koliko ljubav može biti različita.

Britanski glumac Patrik Stjuart, koji je preminuo 28. oktobra u 86. godini u svom domu u Los Anđelesu. Iza sebe je ostavio neverovatnu glumačku karijeru i fanove širom sveta koji se opraštaju od njega.

Posebnu pažnju posle njegove smrti je privukao poslednji video koji je objavio na svom profilu na društvenoj mreži Instagram na kom ga je pratilo 1,7 miliona ljudi. Snimak je nastao 20. maja 2026. godine i posvećen je Šekspirovom stvaralaštvu.

„Nadam se da je donelo zadovoljstvo i probudilo radoznalost, ali najviše od svega se nadam da je pokazalo koliko ljubav može biti različita i koliko različitih oblika može poprimiti“, poručio je tada Stjuart.

U aprilu 2026. godine objavljena je audio-knjiga „Patrik Stjuart izvodi kompletne sonete Vilijama Šekspira“, u kojoj je čuveni glumac svojim prepoznatljivim glasom interpretirao svih 154 soneta velikog engleskog pisca.

Međutim, nije se zaustavio samo na njihovom čitanju. Svaku interpretaciju obogatio je ličnim razmišljanjima o značenju stihova, ljubavi, prolaznosti, gubitku i složenosti ljudskih osećanja, prenosi Kurir.

Projekat zbog kog se poslednji put obratio fanovima

Ovaj projekat za njega je imao posebno značenje. Tokom pandemije koronavirusa, na predlog supruge Sani, počeo je da snima i na društvenim mrežama objavljuje po jedan Šekspirov sonet dnevno.

Posebno mesto u njegovom srcu zauzimao je Sonet 116, koji govori o postojanosti istinske ljubavi. Stjuart je smatrao da njegova najveća snaga leži u poruci da prava ljubav ne nestaje pod pritiskom okolnosti, ne slabi pred promenama i ne može je izbrisati ni samo vreme.

Na njegovu veliku sreću, adio-knjiga sa Šekspirovim sonetima je prijavljena za razmatranje za prestižnu muzičku nagradu Gremi.

On je 16. oktobra podelio ove srećne vesti sa svojim pratiocima ne krijući sreću i oduševljenje, a tom prilikom se našalio i rekao kako bi se i samom Šekspiru dopala ideja da osvoji Gremi.

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