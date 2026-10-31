SELMA BLER PRVI PUT O INCIDENTU U AVIONU: Optužena da je udarila i ugrizla članove posade - Sada ću se posvetiti svom zdravlju

Glumica Selma Bler upućuje izvinjenje nakon hapšenja 11. oktobra u snimku koji je objavila na društvenoj mreži Instagram.

Ona se, boreći se sa suzama, obratila svojim pratiocima i tom prilikom je, prvi put pred kamerom, govorila o događajima koji su doveli do njenog hapšenja pod optužbom za napad, nakon leta aviokompanije „Delta” ka aerodromu „Džon F. Kenedi” u NJujorku. Glumica se 12. oktobra pojavila pred sudom i izjasnila se da nije kriva po dve tačke optužnice za napad drugog stepena i puštena je na slobodu uz kauciju.

- Znam da se nisam oglašavala nekoliko nedelja, još od 11. oktobra. Zaslužujete da čujete direktno od mene. Žao mi je što je ovoliko potrajalo.

Blerova je navela da su joj advokati savetovali da se ne oglašava, s obzirom na to da je „u toku pravni postupak”.

- I to shvatam veoma ozbiljno. Ipak, ono što mogu da vam kažem je veoma jednostavno – i to je najveća istina koju znam o sebi: nikada, ni jednog jedinog dana u svom životu, nisam imala nameru da bilo koga povredim ili uplašim. Dakle, ljudima koje sam razočarala, povredila, uplašila ili uznemirila poručujem – iskreno mi je žao. A ljudima koji su pisali, zvali ili slali poruke ljubavi i brige – to je mnogo značilo meni i mom sinu, koji je čitav moj svet i koji je, srećom, dobro. Sada ću se posvetiti svom zdravlju i sinu, a na sve vas misliću sa zahvalnošću i ljubavlju.

Blerova je optužena da je tokom leta udarila člana kabinskog osoblja, a drugog člana posade ujela. Takođe joj se stavlja na teret da je napala medicinsku sestru, kao i policajca policije Lučke uprave. Prema izjavi pod zakletvom koju je sudu dostavio policajac Lučke uprave Dajnosof Telisma, Blerova je 12. oktobra, oko 2 sata ujutru, u Medicinskom centru bolnice „Džamajka” udarila nogom u grudi medicinsku sestru, u trenutku dok joj je ova pomagala prilikom transporta radi daljeg medicinskog zbrinjavanja.

Medicinska sestra je prijavila snažan bol u predelu grudnog koša, a sud joj je izdao nalog za zaštitu. U njenoj prethodnoj izjavi navodi se da je ona „doživela hitno zdravstveno stanje koje je dovelo do navedenog ponašanja. Nakon sletanja, odmah joj je pružena medicinska pomoć i trenutno se nalazi u stabilnom stanju.”

