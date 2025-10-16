Oglas
· · Komentari: 0

POZNAT UZROK SMRTI DAJANE KITON: Ovo su simptomi koje nikako ne treba ignorisati, posledice mogu biti fatalne

Poznat je uzrok smrti Dajane Kiton.

1760597447_profimedia-1044843846.jpg
Foto: Profimedia
Sa tugom je saopšteno da je legendarna glumica Dajana Kiton preminula 11. oktobra u 79. godini života. NJena smrt izazvala je emotivne reakcije među kolegama, prijateljima i obožavaocima širom sveta.

Samo nekoliko dana nakon njenog odlaska, porodica je objavila zvanično saopštenje za magazin People, otkrivši uzrok smrti: upala pluća.

"Pored bola zbog gubitka, porodica Kiton je duboko zahvalna na brojnim porukama ljubavi i podrške koje su primili ovih dana u ime svoje voljene Diane, koja je preminula od upale pluća 11. oktobra", navodi se u saopštenju.

Simptomi upale pluća

Upala pluća, posebno kod starijih osoba, može biti veoma ozbiljna i brzo dovesti do komplikacija. Zbog toga je važno prepoznati simptome na vreme i potražiti medicinsku pomoć.

Najčešći simptomi upale pluća:

  • Kašalj, često praćen sluzi ili krvlju
  • Povišena temperatura i zimica
  • Kratkoća daha i ubrzan rad srca
  • Bol u grudima, naročito pri disanju ili kašljanju
  • Umor, slabost i opšta malaksalost
  • Znojenje i gubitak apetita

Kada upala pluća može biti opasna:

  • Kod starijih osoba i hroničnih bolesnika
  • Ako se javljaju otežano disanje ili modrikasti prsti i usne
  • Ako temperatura ne opada ni uz lekove
  • Ako kašalj postane intenzivan i praćen krvlju

Rana dijagnoza i pravovremeno lečenje ključni su za prevenciju komplikacija i očuvanje zdravlja.

(Stil)

