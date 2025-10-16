POZNAT UZROK SMRTI DAJANE KITON: Ovo su simptomi koje nikako ne treba ignorisati, posledice mogu biti fatalne

Poznat je uzrok smrti Dajane Kiton.

Sa tugom je saopšteno da je legendarna glumica Dajana Kiton preminula 11. oktobra u 79. godini života. NJena smrt izazvala je emotivne reakcije među kolegama, prijateljima i obožavaocima širom sveta.

Samo nekoliko dana nakon njenog odlaska, porodica je objavila zvanično saopštenje za magazin People, otkrivši uzrok smrti: upala pluća.

"Pored bola zbog gubitka, porodica Kiton je duboko zahvalna na brojnim porukama ljubavi i podrške koje su primili ovih dana u ime svoje voljene Diane, koja je preminula od upale pluća 11. oktobra", navodi se u saopštenju.

Simptomi upale pluća

Upala pluća, posebno kod starijih osoba, može biti veoma ozbiljna i brzo dovesti do komplikacija. Zbog toga je važno prepoznati simptome na vreme i potražiti medicinsku pomoć.

Najčešći simptomi upale pluća:

Kašalj, često praćen sluzi ili krvlju

Povišena temperatura i zimica

Kratkoća daha i ubrzan rad srca

Bol u grudima, naročito pri disanju ili kašljanju

Umor, slabost i opšta malaksalost

Znojenje i gubitak apetita

Kada upala pluća može biti opasna:

Kod starijih osoba i hroničnih bolesnika

Ako se javljaju otežano disanje ili modrikasti prsti i usne

Ako temperatura ne opada ni uz lekove

Ako kašalj postane intenzivan i praćen krvlju

Rana dijagnoza i pravovremeno lečenje ključni su za prevenciju komplikacija i očuvanje zdravlja.

(Stil)

BONUS VIDEO: