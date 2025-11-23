ZBOG ČEGA BI PERŠUN TREBALAO DA BUDE DEO SVAKODNEVNE ISHRANE: Začin koji nije samo dodatak ukusa

Peršun je široko rasprostranjena biljka u američkoj, evropskoj i bliskoistočnoj kuhinji

Dve vrste svežeg peršuna često se mogu naći na pijacama i u drugim prodavnicama prehrambenih proizvoda. Obično su poznate po opisnim nazivima: peršun kovrdžavog lista i peršun ravnog lista.

Peršun kovrdžavog lista, koji se naziva i francuski peršun, često se koristi kao dekoracija. Peršun ravnog lista, koji se naziva i italijanski peršun, ima jači ukus i češće se koristi kao sastojak u salatama i kuvanim jelima.

Zdravstvene prednosti

Peršun sadrži mnogo vitamina, minerala i antioksidanasa koji mogu pružiti važne zdravstvene koristi. Posebno je bogat vitaminom K. Jedna kašika sveže, seckane biljke obezbeđuje više od 70 posto preporučenog dnevnog unosa.

Peršun takođe sadrži dobru količinu vitamina A i antioksidanasa poznatih kao flavonoidi.

Peršun sadrži veliku količinu flavona apigenina. Iako kuvanje i sušenje mogu smanjiti neke druge zdravstvene prednosti, povećavaju količinu apigenina dostupnog u peršunu. Zapravo, sušeni peršun je najbolji prirodni izvor apigenina.

Flavoni su pigmenti u određenim cvetnicama i snažni antioksidansi. Apigenin je pokazao poseban potencijal kao sredstvo protiv raka, ali su potrebna dalja istraživanja, navodi WebMD.

Diureza je proces u kojem bubrezi proizvode dodatnu mokraću kako bi izbacili supstance iz tela. Peršun deluje kao snažan prirodni diuretik i može pomoći u smanjenju nadutosti i krvnog pritiska.

Peršun je bogat vitaminom K, koji se povezuje sa zdravljem kostiju. Ovaj vitamin podržava rast kostiju i mineralnu gustinu kostiju.

Peršun sadrži vitamin A, koji pomaže u zaštiti površine oka, kao i lutein i zeaksantin — dva antioksidansa koja pomažu u sprečavanju makularne degeneracije povezane sa starenjem.

Vitamin K u peršunu je važan jer pomaže zgrušavanju krvi, a osim toga doprinosi zdravlju kostiju. Peršun je bogat vitaminom C i drugim antioksidansima koji pomažu u smanjenju rizika od ozbiljnih zdravstvenih stanja poput dijabetesa, moždanog udara i srčanih bolesti.

Nutritivna vrednost peršuna

Pored vitamina K, ova biljka je odličan izvor vitamina A, folata, kalijuma, kalcijuma i magnezijuma. Jedna kašika seckanog, svežeg peršuna sadrži jednu kaloriju, šest posto preporučenog dnevnog unosa vitamina A i osam posto preporučenog dnevnog unosa vitamina C.

Peršun je niskokalorični sastojak koji većina ljudi može konzumirati bez rizika. Međutim, velike količine peršuna mogu biti opasne za trudnice i treba ih izbegavati.

Kako koristiti peršun

Peršun je lako dodati u svakodnevnu ishranu. Može se dodavati supama ili salatama, ili posipati preko jela kao dekoracija. Takođe je jedan od ključnih sastojaka u više biljnih začina, umaka i jela kao što su salata tabule i salsa verde.

(Klix.ba)

