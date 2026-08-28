PRIČA JE DA JE SPAVALA SA 200 MUŠKARACA, A JEDNU STVAR JE DUGO KRILA: Ono šta je Dženifer Kulidž "progutala" da bi bila prihvaćena u Holivudu je strašno!

Dženifer Kulidž je primer žene koja je imala velike snove koji su je odveli na stranputice. Kad je odustala od svega, desilo se ono o čemu je decenijama maštala

Glumica Dženifer Kulidž je 28. avgusta napunila 65 godina. To je zrela starost za Holivud, gde reditelji otpisuju glumice za romantične uloge već sa 40 godina. A tamo gde nema strasti ili emocija, ne možete računati na glavne uloge. Ni „Stiflerova mama“ nije mogla da računa — na kraju krajeva, ona je jednom imala glavnu ulogu, pa kada je osvojila Zlatni globus za najbolju sporednu glumicu, jedva je mogla da zadrži suze. Kažu da se ne može dvaput popeti na Mont Everest, ali pogledajte! Uprkos svim očekivanjima, ona stoji na vrhu.

"Imala sam tako velike snove i očekivanja kada sam bila mlada. Ali ponekad ih život uništi. Mislila sam da ću biti kraljica Monaka, iako je neko drugi to već uradio“, rekla je Kulidž u svom govoru na dodeli Zlatnih globusa. "Imala sam te zaista velike planove, ali onda ostarite i, oh, neuspesi se dešavaju. A ti, Majk Vajt (reditelj filma Beli lotos), dao si mi nadu. Dao si mi novi početak. Čak i ako je to kraj, jer si me ubio (lik Dženifer Kulidž umire u filmu Beli lotos), čak i ako je to kraj, promenio si mi život na milion različitih načina. Moje komšije ponovo razgovaraju sa mnom i sve to. Nikada ranije nisam bila pozvana na zabavu, a sada me svi pozivaju!“

Štampa je odmah nazvala Dženiferin povratak na veliko platno „Dženesans“, a filmski kritičari su počeli da pričaju o tome kako je glumica konačno uspela da se oslobodi imidža „glupe, ali previše seksi plavuše“. Samo zlonamerni jezici su se sećali Kulidžinih problema sa drogom i kako se dugo pretvarala da je Hemingvejeva ćerka kako bi dobila makar i epizodnu ulogu.

Želela sam da budem kao Meril Strip

Dženifer Kulidž je poreklom iz Bostona. Njen idol je bila Meril Strip, a devojka iz malog grada sanjala je da odraste i preseli se u Los Anđeles kako bi postala dramska glumica. Tamo se tada statuasta brineta lako upisala u glumačku školu, ali se zaljubila u improvizatora i krenula za njim u Njujork. Romansa je propala, a Džnifer se vratila da osvoji Holivud.

"Moje iskustvo sa audicija je bilo dovoljno da se izgradi put do Meseca i nazad!“, jednom je primetila glumica, objašnjavajući koliko je neuspešnih audicija imala u životu. Agenti su mladu štićenicu prenosili iz ruke u ruku, nazivajući je „netalentovanom“ i „drvenom“, dok su joj cimerke u lice govorile da su tipične nimfetke (veoma mlada devojka koja se rano razvila i privlači izgledom starije muškarce) poput nje pravi primer Holivuda.

„Možda je bolje da se vratimo u Boston pre nego što bude prekasno?“, nagovarali su Dženifer. To je štetilo samopoštovanju buduće glumice, pa je pokušavala da pobegne alkoholom i plesom u noćnim klubovima koje je često posećivala. Takođe je uživala da se opusti u elitnim objektima, gde se infiltrirala predstavljajući se kao ćerka Ernesta Hemingveja, Mafin. Ponekad bi pozvala uticajnog holivudskog agenta da rezerviše sto u skupom restoranu za svoje nezaposlene prijatelje. Uzgred, laž je često funkcionisala; upoznala je nekoliko reditelja u klubovima, koji su je pozivali na audicije, ali je upravo tamo, u noćnim klubovima, prvi put probala drogu. Brzo je postala zavisna.

"Rođena sam sa niskim nivoom energije. A droge su me učinile živahnom i aktivnom“, priznala je glumica časopisu InStyle. Tri puta je bila odvedena na intenzivnu negu zbog predoziranja drogom.

"Dakle, sa 27 godina, dotakla sam dno“, kasnije je glumica sumirala svoju mladost. Njeni roditelji su saznali za to, došli su po ćerku i odveli je u rehabilitacioni centar u Minesoti.

Šest meseci na rehabilitaciji ju je ozbiljno sredilo: ofarbala je kosu u plavo, napustila iluzije o uspehu kao dramske glumice, upisala se u školu komedije „Groundlings“ i počela da traži posao na televiziji. Dobila je svoju prvu ulogu, kasno za holivudske standarde, sa 31 godinom, u seriji „Seinfeld“, igrajući maserku Džodi. Zatim se pojavila u serijama „Trial and Error“, „Pulp Fiction“ i „A Night at the Roxbury“, ali njene uloge u ovim ulogama publika je praktično ne primetila.

A onda je 1999. godine u bioskopima stigao film „Američka pita“. Kulidž je igrala seksi MILF majku jednog od glavnih likova, Stiflera, koji zavodi svog prijatelja Finča. Ime Dženiferinog lika biće otkriveno tek u nastavku filma, ali to nije bilo važno. Kulidž će postati poznata kao „Stiflerova mama“, iako sama glumica nikada nije imala dece.

Moglo bi se pomisliti da će se posle takvog uspeha reditelji ređati da glumici ponude nove uloge, ali sudbina, koliko god surova izgledala, nije. Kako se sama Dženifer šali, uspeh filma „Američka pita“ doprineo je njenom burnom ličnom životu (imala je preko 200 seksualnih partnera), ali nije imao uticaja na njenu karijeru.

Nakon dve godine bezuspešnih audicija, konačno je dobila ulogu u komediji „Pravna plavuša“ – ulozi za koju će Kulidž kasnije shvatiti da je bila greška. Čvrsto je dobila ulogu prazne, nespretne plavuše koja govori seksi otegnutim glasom i gleda muškarce u oči.

„Pravila sam dela za koja sam osećala da me vezuju za određenu percepciju. Bila sam u tom čudnom balonu veoma dugo“, kasnije će reći glumica u intervjuu za Vanity Fair. Zatim je usledilo još nekoliko osrednjih filmova, a onda dugo zatišje. Dženifer Kulidž izgleda bila zaboravljena.

„Živiš, voliš, uživaš u svakom danu, a onda nastane tišina, kao da su se svetla u sobi iznenada ugasila i nikome nisi potreban!“, rekla je filmska zvezda o ovom periodu.

Dženifer je spašena od zaborava pojavljivanjem u muzičkom spotu Arijane Grande za pesmu „Thank U, Next“. U njemu je Kulidž ponovila svoju najpoznatiju rečenicu „savij se, ispravi se“, a ovaj nalet iz prošlosti je uzburkao društvene mreže.

Renesansa je počela: Zumeri su počeli da prave TikTok videe Dženiferinih starih uloga, stvarajući nove trendove. A reditelj filma „Beli lotos“ počeo je da razmišlja o pisanju zasebne dramske uloge za „Stiflerovu mamu“. I bio je u pravu.

Uloga bogate naslednice Tanje Mekvud, sebične, ali i ranjive i detinjaste, dokazala je da je Kulingin potencijal mnogo veći od njenih prethodnih uloga.

I još jedno iznenađenje! Kulidž je skoro odustala od uloge u filmu „Beli lotos“ u poslednjem trenutku. Tokom pandemije se ugojila preko 20 kilograma i nije želela da se pojavi na ekranu jer je „izgledala užasno i nije želela da bude pred kamerama“, ali ju je reditelj Tom Vajt ubedio: „Samo želim da pobediš!“

Vajt je shvatio da glumicu jednostavno plaši velika, izazovna uloga, ona o kojoj je sanjala celog života. Toliko puta joj je rečeno „ne“, toliko puta je ubeđena da nije dramska glumica i da su humoristične uloge njen poziv, da se Kulidž na pragu svog sna prestravila. Šta ako ne uspe?! Sigurno ne bi, na kraju krajeva, videla je toliko osrednjih filmova u svom životu.

"Majk mi je dao Tanju, složen, manjkav lik, i to je zaista bio poklon jer ponekad dobijem stvari koje su previše lake“, priznala je glumica.

U septembru 2022. godine, Dženifer je dobila svoju prvu nagradu Emi, a 11. januara 2023. godine postala je dobitnica Zlatnog globusa.

"Strah nestaje kada ste toliko navikli da gubite. I u tome postoji izvesna sloboda“, zaključio je Kulidž.

(Stil)

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