BILI SU NAJČUDNIJI PAR HOLIVUDA: Imali intimne odnose sa petoro ljudi u isto vreme, a kad je ispričala šta je čuvenom glumcu radila u krevetu svi su zanemeli od šoka

Ljubavna priča najčudnijeg para Holivuda nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Malo je ljubavnih priča iz sveta šoubiznisa koje su izazvale toliko pažnje kao romansa između pevačke ikone Grejs Džons i holivudskog glumca Dolfa Lundgrena. Na prvi pogled delovalo je da nemaju gotovo ništa zajedničko – ona je već bila svetska zvezda, modna ikona i jedna od najintrigantnijih žena osamdesetih, dok je on bio anonimni student iz Švedske sa velikim snovima i impresivnom sportskom građom.

Njihova veza trajala je svega nekoliko godina, ali je ostala upamćena po strasti, luksuznom životu, dramatičnim svađama i neverovatnim pričama koje su oboje kasnije javno prepričavali.

Sudbinski susret koji je promenio Dolfov život

Sve je počelo 1983. godine u jednom noćnom klubu u Sidneju. Grejs Džons tada je boravila u Australiji na turneji, dok je Dolf Lundgren završavao master studije na Univerzitetu u Sidneju.

Harizmatična pevačica odmah je primetila visokog, plavokosog Šveđanina, a njihovo poznanstvo vrlo brzo preraslo je u poslovnu saradnju. Lundgren je postao njen telohranitelj, ali je profesionalni odnos ubrzo prerastao u romansu.

U tom periodu Dolf je već dobio prestižnu stipendiju za nastavak školovanja na Tehnološkom institutu u Masačusetsu (MIT) i planirao akademsku karijeru. Međutim, ljubav prema Grejs potpuno je promenila njegove planove.

Od studenta do buduće holivudske zvezde

Umesto da se preseli u Boston i posveti nauci, Lundgren je zajedno sa Grejs otišao u Njujork. Tamo je započeo potpuno novo životno poglavlje.

Danju je pohađao časove glume i radio kao model, dok je noću zarađivao kao obezbeđenje u poznatim njujorškim klubovima. Zahvaljujući Grejs, našao se u društvu najvećih svetskih zvezda tog vremena.

Na zabavama su se družili sa Majklom Džeksonom, Dejvidom Bouvijem, Endijem Vorholom i mnogim drugim slavnim ličnostima, a upravo je taj period Lundgrenu otvorio vrata filmske industrije.

Njih dvoje su se zajedno pojavili i u filmu o Džejmsu Bondu "A View to a Kill" iz 1985. godine, što je bio jedan od njegovih prvih glumačkih angažmana.

Uloga koja je promenila sve

Iste godine usledio je trenutak koji će zauvek promeniti njegov život.

Silvester Stalone izabrao ga je za ulogu sovjetskog boksera Ivana Draga u filmu "Roki IV", a Lundgren je preko noći postao jedna od najvećih novih zvezda Holivuda.

Lik nemilosrdnog Ivana Draga postao je jedan od najpoznatijih filmskih negativaca svih vremena, a Dolf je od anonimnog studenta postao međunarodno poznato lice.

Međutim, upravo je njegova nagla slava počela da narušava odnos sa Grejs.

Slava je postala najveći neprijatelj njihove ljubavi

Kako je njegova karijera vrtoglavo napredovala, tako je sve manje vremena provodio sa pevačicom.

Lundgren je kasnije priznao da je uspeh potpuno promenio dinamiku njihove veze.

"Bila je fantastična veza, ali prebrzo sam postao poznat. U Australiji je upoznala jednog snagatora iz Švedske koji joj je bio prijatelj i sigurnost, ali je onda postao veoma slavan. Posle toga, više nismo funkcionisali tako dobro."

Grejs je, prema njegovim rečima, teško podnosila ogromnu pažnju koju je dobijao, a sve češće su dolazili i sukobi. Posle tri godine odlučili su da stave tačku na vezu.

Dolf otvoreno govorio o njihovom burnom privatnom životu

Godinama kasnije Lundgren je u intervjuima govorio i o njihovom veoma nekonvencionalnom odnosu, otkrivši da su povremeno učestvovali u grupnom seksu.

"Da, dešavalo se povremeno, sa ili bez Grejs. Ponekad bi dovela neku devojku kući, a ja bih morao da ustanem rano narednog dana. Bilo je najviše četiri ili pet devojaka za noć. U teoriji to zvuči odlično, ali kada ujutru morate da ustanete i borite se protiv Stalonea, to nije tako dobra stvar."

Grejs Džons bez zadrške opisala njihovu strast

Ni Grejs Džons nije skrivala detalje njihove veze.

U autobiografiji "I'll Never Write My Memoirs" opisala je koliko je njihov odnos bio intenzivan, prisetivši se jednog fotografisanja koje se završilo potpuno neočekivano.

"Snimanje je završeno tako što smo i ja i Dolf bili goli. Jahala sam ga kao da je neka mitska, mišićava, švedska zver."

Dramatičan sukob sa pištoljem

U istoj knjizi pevačica je opisala i jedan od najburnijih trenutaka njihove veze, kada je, nakon velike svađe, otišla do hotela u kojem je odsedeo sa pištoljem u rukama.

"Imala sam pištolj. Bilo je prirodno da idem do njega sa pištoljem u ruci. Uradila sam to iz očaja, bili smo zajedno godinama i protiv moje volje preselili smo se u Los Anđeles, mesto koje sam apsolutno mrzela. A onda se on vraća sa putovanja i Tom, njegov menadžer, sprečava me da ga čak i pozdravim. Šta se dešava? Otišla sam u hotel ne da ga ubijem, već da ga ubedim da krene sa mnom. Pokucali smo na vrata njegove sobe. 'Bang, bang, bang. Imam pištolj', vikala sam."

"Palila mi je odeću"

S druge strane, Lundgren je tvrdio da su njihove svađe često bile veoma burne i da je Grejs u naletima besa uništavala njegove stvari.

"Palila mi je odeću i razbijala stvari po kući. Kada sam jednom stigao kući, bilo je mnogo pepela u kaminu. Sve je stavila i sve je zapalila."

Ljubav koja je ostala deo holivudske istorije

Iako je njihova romansa završena još sredinom osamdesetih godina, Grejs Džons i Dolf Lundgren i danas se smatraju jednim od najneobičnijih i najintrigantnijih parova koje je Holivud imao. Njihova veza spojila je dva potpuno različita sveta – umetnicu poznatu po ekscentričnosti i buduću akcionu zvezdu koja je tek gradila ime – a iza glamura ostala je priča ispunjena strašću, velikim usponima, ali i jednako burnim padovima.

(Stil)

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