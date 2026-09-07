ODBILA JE ULOGU KOJA JU JE PROSLAVILA, POSVAĐALA SE SA KOLEGAMA I OKRENULA NOVI LIST: Kim Katral danas živi svoju najlepšu ljubavnu priču

Čuvena Samanta sa koleginicama iz "Seksa i grada" tokom snimanja serije nije bila u dobrim odnosima

Neke glumice pamtimo po izgledu, neke po rečenicama koje su izgovorile, a neke po tome što su promenile način na koji gledamo sebe i na to kako želimo da nas gledaju muškarci.

Samanti Džouns iz "Seksa i grada" sve to je uspelo odjednom. Samouverena i neverovatno seksepilna, o žensko-muškim odnosima i seksu govorila je onako kako se drugi nisu usuđivali. Kad se 1998. pridružila Sari Džesiki Parker u ulozi Keri Bredšo, Kristin Dejvis kao Šarloti Jork i Sintiji Nikson kao Mirandi Hobs, bila je sporedna uloga, ali ubrzo je postala jedan od najupečatljivijih likova, pa su njeni stavovi i ljubavni odnosi postali su skoro jednako važni kao i odnos Keri i Zverke...

Loši odnosi s koleginicama

Kad je postala četvrti član ženske ekipe "Seksa i grada", bilo je pitanje vremena kad će se sukobiti sa Sarom Džesikom Parker, kojoj je zasmetala popularnost Samante. Sukob je dugo tinjao, sve dok Kim nakon šeste sezone snimanja "Seksa i grada" nije rekla da nikad nisu bile prijateljice, već samo koleginice. Potvrdila je da su je Sara, Kristin i Sintija isključivalele iz druženja na setu. Dok su njih tri delile smeštaj, Kim je boravila odvojeno, što ju je mnogo povredilo. Posle javnog prepucavanja, Kim je podvukla crtu i odbila da se vratiti u seriju. Ipak, pre tri godine nakratko se pojavila u drugoj sezoni tog projekta i za scenu koja je trajala 71 sekundu dobila basnoslovan honorar.

Zanimljiv podatak je i to da je Kim ulogu Samante na početku odbila tri puta, jer nije verovala da će publika prihvatiti ženu u četrdesetim godinama kao moćan seks simbol, tim više što ona, za razliku od svoje uloge, nije bila sklona avanturama. Na sreću gledalaca, nije bila u pravu.

Ko je ova odlučna žena?

Kim Viktorija Katral rođena je 21. avgusta 1956. u Liverpulu. Majka Gledis bila je sekretarica, a otac Denis građevinski inženjer. Otac joj je odmalena usađivao veru da može da postigne šta god poželi, ali kad je napustio njenu majku, ostali su velikom siromaštvu.

Nakon što je završila srednju školu, otišla je u Njujork i upisala Akademiju dramskih umetnosti. Finansijski se snalazila sama. Kad je diplomirala, karijera joj je krenula uzlaznom putanjom, a početkom osamdesetih počela je da dobija značajne filmske uloge. Pored toga, Kim je obožavala pozorište i vraćala mu se tokom cele karijere.

Niz tragedija

I dok je Samanta delovala neuništivo, život Kim Katral nije bio baš sjajan. Njen otac Denis preminuo je u 86. godini, nakon godina borbe s Alchajmerom. U februaru 2018. doživela je novi udarac. Njen brat Kristofer (55), koji se borio s depresijom i alkoholizmom, počinio je samoubistvo. Kim je bila potpuno skrhana od bola.

Ta tragedija je postala okidač nove svađe u sukobu između nje i Sare Džesike Parker. Sara joj je javno izrazila saučešće, uz poruku da joj šalje ljubav i da misli na nju i njenu porodicu. Međutim, Kim je taj gest doživela kao licemeran i poručila Sari da ne iskorišćava njenu porodičnu tragediju da bi ulepšala sopstveni imidž.

Ljubav u sedmoj deceniji

Nakon svega što je prošla, Kim je naposletku pronašla ono što joj je dugo izmicalo: zrelu ljubav. U decembru 2025, u 69. godini, udala se za audio-inženjera i bivšeg glumca Rasela Tomasa (55). Venčanje bilo vrlo diskretno, a ovo joj je četvrti brak.

Nakon svega što je prošla, Kim je sada žena koja je pronašla svoj mir. U 70. godini, koju je nedavno napunila, napokon uživa s muškarcem kog voli u životu koji je s toliko truda gradila...

(Stil)

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