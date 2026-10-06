"PRIHVATILA NAS JE KAO DECU": Dubravka Mijatović ispričala do sada nepoznatu priču o Mileni Dravić

Glumica Dubravka Mijatović prisetila se saradnje sa Milenom Dravić i o njoj otkrila stvari koje do sada nismo znali

Prošlo je tačno 86 godina od rođenja velike srpske glumice Milene Dravić. Iako nam se čini da o njenom životu znamo skoro sve, u nedavnom intervju za emisiju "Kao sav normalan svet" Dubravka Mijatović je otkrila neke neverovatne stvari o glumici:

"Imala sam 15 godina kada sam odabrana zajedno sa Anom Simić i Brankom Katić da igram ćerku Milene Dravić u filmu "Nije lako s muškarcima". To je bio prvi momenat kada sam pomislila "Ovo bi mogla biti moja profesija", ne znajući da tako više neće izgledati nijedno sledeće snimanje. To su uslovi osamdesetih, koji se više nisu ponavljali. Radilo se ozbilno, potpuno neverovatno.

Sećam se Milene koja nas je prihvatila kao decu. Evo, sada ne znam da li je i ok o tome pričati, jer nje više nema, ali.. Ja sam tada od nje dobila jedan kompliment zbog koga sam pomislila da ja možda mogu da budem glumica. Jer je ona videla šta je videla, šta misli da će biti sa mnom, dala mi je neku .. Glupo mi je to da pričam jer nje više nema, ali je meni to u srcu ostalo kao ogroman podstrek da pomislim da bih ja možda mogla, da mogu da se usudim da budem glumica..."

Pričali su da je ona kroz taj film ostvarila majčinsku želju, to što nikad nije imala decu, nadomestila je kroz taj film...

"Da, mi smo to osetile. Tu količinu ljubavi, bliskosti i podrške, to se osetilo...

Bila je to 1985. godina kada je snimljena kultna komedija "Nije lako s muškarcima" u kojoj je Milena igrala Gordanu, samohranu, razvedenu majku i arhitektu koja pokušava da uskladi karijeru i podizanje tri ćerke u pubertetu.

NJenog partnera u filmu tumačio je redovni filmski saputnik LJubiša Samardžić. Posebnu draž snimanju dala je saradnja sa tada potpuno mladim i neafirmisanim glumicama koje su kasnije postale velika imena srpskog glumišta. Kroz veliku audiciju, ulogu njene najstarije ćerke dobila je Ana Simić (tada studentkinja glume), dok su ovo bile prve filmske uloge za Branku Katić i Dubravku Mijatović.

Ana Simić (najstarija ćerka Ana) bila je na drugoj godini Fakulteta dramskih umetnosti u klasi prof. Minje Dedića. On je bio poznat po tome što studentima najstrože zabranjuje da snimaju pre diplomskog ispita. Ana je ulogu prihvatila u tajnosti, zbog čega je umalo bila izbačena sa fakulteta.

Branka Katić (Tanja) imala je samo 15 godina tokom snimanja. Ona je ispričala da su ona, Dubravka i Ana bile u „pik-u” puberteta. Tokom pauza u hotelu u Crnoj Gori imale su interne igre – plašile bi jedna drugu da se čudovišta kriju ispod kreveta, podsećale se horor filmova i zajedno vrištale na sav glas, što je zabavljalo celu ekipu.

"To moja deca?? Ne, to UOPŠTE nisu moja deca! Ja nemam POOOJMA čija su to deca!!” je rečenica iz filma koga se godinama prepričavala a koju je izgovorila Milena Dravić na plaži kada su njene ćerke naprave haos.

Tri muža i ljubav za ceo život

Milena Dravić je rođena 1940. godine u Beogradu. Na filmskom platnu se prvi put pojavila 1958. godine, a tokom narednih 60 godina postala je „najveća jugoslovenska filmska diva“. S obzirom na posao kojim se bavila, njen privatni život je često bio u fokusu javnosti.

Prvi put se udala 1960. godine za režisera Mladomira Purišu Đorđevića. Ipak, nakon nekoliko godina zajedničkog života odlučili su da se razvedu. Potom se udala za pet godina starijeg reditelja Vojislava Kokana Rakonjca, ali je njihov brak 1969. godine prekinula njegova prerana smrt.

Mladog glumca Dragana Nikolića upoznala je tokom snimanja filma „Horoskop“ Bore Draškovića. Nakon nekog vremena su se rodile simpatije, a 1971. godine su zajedno snimali film „Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji“. Usledio je kratki film „Kako su se volele dve budale“ u režiji Aleksandra Đorđevića. U jednom intervjuu Milena je ispričala da su upravo tokom snimanja tog filma, 30. decembra 1971. godine odlučili da se venčaju. Otišli su u Opštinu Vračar i uz prisustvo kume Jelisavete Seke Sablić, potpisali sklapanje braka. Nakon toga su se ponovo vratili na snimanje. S obzirom na veliku popularnost koju su uživali, njihov brak je bio česta tema domaćih medija. Međutim, vrlo brzo su stekli status jednog od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni. Živeli su skromno i nastojali da što više sačuvaju svoju privatnost. Dragan je nakon duge i teške bolesti preminuo 11. marta 2016. godine na Vojnomedicinskoj akademiji. Sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Milena je preminula 14. oktobra 2018. godine. Sahranjena je pet dana kasnije pored svog supruga, piše Biografija.org

(Stil)

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