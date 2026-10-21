JELO NAŠIH BAKA DANAS HIT ZA MRŠAVLJENJE: Dijeta u kojoj nema gladovanja i traje 4 dana

Nekada je bila običan doručak na trpezama naših baka, a danas je ponovo u centru pažnje svih koji žele da skinu koji kilogram.
Palenta dijeta traje samo četiri dana, a mnogi je vole jer ne podrazumeva skupe namirnice, komplikovane recepte ni gladovanje.
Tajna je u tome što palenta dugo drži sitost. Kada se spremi uz pravi dodatak, može pomoći da se lakše kontroliše glad i izbegne ona večita rečenica "samo još nešto da gricnem".
Zašto se svi vraćaju staroj dobroj palenti?
Palenta se pravi od kukuruznog brašna i vekovima je bila deo domaće kuhinje. Bila je jeftina, jednostavna i zasitna, a danas je mnogi ponovo otkrivaju zbog njenog mesta u laganijoj ishrani.
Najveća prednost palente jeste što sadrži vlakna koja pomažu da osećaj sitosti traje duže. Zbog toga se tokom dana lakše izbegavaju nepotrebni zalogaji i prevelike porcije.
Kako palenta pomaže kod mršavljenja
Kod ove dijete nema egzotičnih namirnica ni komplikovanih pravila. Sve se vrti oko jednostavnih obroka koje mnogi već imaju u kući.
- Vlakna za dužu sitost: Palenta može pomoći da se osećate sito duže vreme, što je posebno važno ako imate problem sa stalnom glađu.
- Malo kalorija: Kuvana palenta spada među laganije namirnice i lako se uklapa u plan ishrane.
- Jednostavna priprema: Dovoljno je nekoliko minuta da imate obrok koji zasiti i ne opterećuje stomak.
Palenta dijeta traje četiri dana
Ovaj režim ishrane najčešće se drži četiri dana, nakon čega se vraća uobičajena ishrana.
Tokom ta četiri dana palenta se kombinuje s jogurtom, kefirom, mladim sirom i povrćem. Upravo ta kombinacija daje obroke koji su jednostavni, a dovoljno zasitni.
Plan ishrane
Ovako izgleda jelovnik za svaki dan. Dijeta sa palentom se zasniva na jednostavnim obrocima koji dugo drže sitost.
Ponedeljak
- Doručak: 100 g palente, šolja niskomasnog jogurta i jedan krastavac
- Ručak: 100 g palente, 50 g mladog sira i jedan paradajz
- Večera: 100 g palente i šolja kefira
(Mnogi koji probaju palenta dijetu kažu da je prvi dan najteži, ali se organizam brzo navikne na jednostavne obroke.)
Utorak
- Doručak: 200 g palente, šolja niskomasnog jogurta i jedan krastavac
- Ručak: 200 g palente, 50 g mladog sira i jedan paradajz
- Večera: 100 g palente i šolja kefira
Sreda
- Doručak: 200 g palente, šolja niskomasnog jogurta i jedan krastavac
- Ručak: 200 g palente, 50 g mladog sira i jedan paradajz
- Večera: 200 g palente i šolja kefira
Četvrtak
- Doručak: 200 g palente, šolja niskomasnog jogurta i jedan krastavac
- Ručak: 300 g palente, 50 g mladog sira i jedan paradajz
- Večera: 200 g palente i šolja kefira.
Jedan savet ako probate palenta dijetu
Pošto palenta sadrži dosta vlakana, nemojte zaboraviti na vodu. Dovoljan unos tečnosti pomaže da vlakna odrade svoj posao i da osećaj sitosti traje duže.
Možda je baš u tome tajna njenog uspeha – jelo koje su naše bake spremale bez mnogo razmišljanja danas ponovo postaje popularno jer je jednostavno, pristupačno i lako se uklapa u svakodnevni život.
Palenta dijeta je još jedan dokaz da ponekad najbolji trikovi dolaze iz starih kuhinja.
(Krstarica)
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