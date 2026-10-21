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JELO NAŠIH BAKA DANAS HIT ZA MRŠAVLJENJE: Dijeta u kojoj nema gladovanja i traje 4 dana

Nekada je bila običan doručak na trpezama naših baka, a danas je ponovo u centru pažnje svih koji žele da skinu koji kilogram.

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Foto: Deposit/ charlotteLake
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Palenta dijeta traje samo četiri dana, a mnogi je vole jer ne podrazumeva skupe namirnice, komplikovane recepte ni gladovanje.

Tajna je u tome što palenta dugo drži sitost. Kada se spremi uz pravi dodatak, može pomoći da se lakše kontroliše glad i izbegne ona večita rečenica "samo još nešto da gricnem".

Zašto se svi vraćaju staroj dobroj palenti?

Palenta se pravi od kukuruznog brašna i vekovima je bila deo domaće kuhinje. Bila je jeftina, jednostavna i zasitna, a danas je mnogi ponovo otkrivaju zbog njenog mesta u laganijoj ishrani.

Najveća prednost palente jeste što sadrži vlakna koja pomažu da osećaj sitosti traje duže. Zbog toga se tokom dana lakše izbegavaju nepotrebni zalogaji i prevelike porcije.

Kako palenta pomaže kod mršavljenja

Kod ove dijete nema egzotičnih namirnica ni komplikovanih pravila. Sve se vrti oko jednostavnih obroka koje mnogi već imaju u kući.

  •  Vlakna za dužu sitost: Palenta može pomoći da se osećate sito duže vreme, što je posebno važno ako imate problem sa stalnom glađu.
  • Malo kalorija: Kuvana palenta spada među laganije namirnice i lako se uklapa u plan ishrane.
  • Jednostavna priprema: Dovoljno je nekoliko minuta da imate obrok koji zasiti i ne opterećuje stomak.

Palenta dijeta traje četiri dana

Ovaj režim ishrane najčešće se drži četiri dana, nakon čega se vraća uobičajena ishrana.

Tokom ta četiri dana palenta se kombinuje s jogurtom, kefirom, mladim sirom i povrćem. Upravo ta kombinacija daje obroke koji su jednostavni, a dovoljno zasitni.

Plan ishrane 

Ovako izgleda jelovnik za svaki dan. Dijeta sa palentom se zasniva na jednostavnim obrocima koji dugo drže sitost.

Ponedeljak

  • Doručak: 100 g palente, šolja niskomasnog jogurta i jedan krastavac
  • Ručak: 100 g palente, 50 g mladog sira i jedan paradajz
  • Večera: 100 g palente i šolja kefira

(Mnogi koji probaju palenta dijetu kažu da je prvi dan najteži, ali se organizam brzo navikne na jednostavne obroke.)

Utorak

  • Doručak: 200 g palente, šolja niskomasnog jogurta i jedan krastavac
  • Ručak: 200 g palente, 50 g mladog sira i jedan paradajz
  • Večera: 100 g palente i šolja kefira

Sreda

  • Doručak: 200 g palente, šolja niskomasnog jogurta i jedan krastavac
  • Ručak: 200 g palente, 50 g mladog sira i jedan paradajz
  • Večera: 200 g palente i šolja kefira

Četvrtak

  • Doručak: 200 g palente, šolja niskomasnog jogurta i jedan krastavac
  • Ručak: 300 g palente, 50 g mladog sira i jedan paradajz
  • Večera: 200 g palente i šolja kefira.

Jedan savet ako probate palenta dijetu

Pošto palenta sadrži dosta vlakana, nemojte zaboraviti na vodu. Dovoljan unos tečnosti pomaže da vlakna odrade svoj posao i da osećaj sitosti traje duže.

Možda je baš u tome tajna njenog uspeha – jelo koje su naše bake spremale bez mnogo razmišljanja danas ponovo postaje popularno jer je jednostavno, pristupačno i lako se uklapa u svakodnevni život.

Palenta dijeta je još jedan dokaz da ponekad najbolji trikovi dolaze iz starih kuhinja.

(Krstarica)

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