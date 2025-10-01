PRINC HARI OBOŽAVA OVO SIROTINJSKO JELO: Ovako spremljeni rezanci su omiljena poslastica i odraslih i dece (RECEPT)

Čuveni "mac and cheese" priprema se brzo i jednostavno

Kada u nekom američkom filmu čujete "mac and cheese", verovatno ćete po difoltu pomisliti na sočni burger sa sirom. Ali, nema mnogo veze sa pljeskavicom "na sprat". Reč je o univerzalnom jelu koje svi vole, a u Sjedinjene Države je, kažu istoričari, dospelo još sa prvim kolonistima. NJihovo veličanstvo makarone sa sirom deo su američke tradicije, otprilike kao sendviči sa puterom od kikirikija.

Đaci ih nose u školu u plastičnim kutijama, služe se u restoranima, ali rado ih prave i kod kuće jer su lake za pripremu. No, to jelo nije omiljeno samo sa one strane Atlantika. Bivši royal chef Daren MekGrejdi svojevremeno je ispričao da je princ Hari bio najsrećniji kada bi se na stolu našle upravo - makarone sa sirom. Obožavao ih je od ranog detinjstva.

Ovaj univerzalan klasik savršeno je rešenje za sve koji nemaju mnogo vremena za kuvanje, a potreban im je jednostavan i brz obrok koji će ih dugo držati sitim. Neko voli kremasti deo, neko ne može da odoli finoj zlatnoj boji na hrskavoj površini, neko preferira jelo sa dodatkom slanine ili pečuraka jer priči daju poseban ukus i šarm, i tako dalje.

Kažu da je recept za makarone sa sirom sa sajta GoodFood - nenadmašan. Tajna je u jednom sastojku, sasvim jednostavnom i možda neočekivanom. U pitanju je baget. Malo francuskog šmeka u obroku koji se tradicionalno smatra američkim nije na odmet, zar ne? Ukoliko nemate baget, možete koristiti bilo koji hrskaviji hleb. Evo šta vam je sve potrebno:

Sastojci za četiri osobe

50 g bageta (ili bilo kog hrskavog hleba)

2 kašike putera

350 g testenine

1 l mleka

4 kašike brašna

1 čen belog luka

1 kašičica senfa

250 g narendanog čedar sira

50 g parmezana

so i biber

Priprema

Važno je da izaberete vrstu testenine uz koju će sos doći do izražaja. Najbolja je kratka, rebrasta u obliku cevi, fusili, rigatoni, pene ili školjkice. Prvo skuvajte testeninu, ali dva minuta kraće od predloga na uputstvu s pakovanja.

Zagrejte rernu na 180 do 200°C. Iseckajte baget na sitne komade (po mogućstvu u formi krutona) i poređajte ih na pleh. Premažite ih sa malo ulja ili putera, pa pecite šest minuta dok ne postanu hrskavi.

Otopite puter u šerpi sa seckanim belim lukom i senfom. Kuvajte jedan minut pre nego što umešate brašno. Smesu potom kuvajte još jedan minut, uz stalno mešanje, pa postepeno dodajte mleko. Kuvajte sve to pet minuta, dok se ne zgusne. Sklonite sa vatre i dodajte čedar i polovinu parmezana.

Potom dodajte testeninu i začinite solju i biberom, po želji. Lagano mešajte, da se ne ošteti oblik. Sipajte smesu u veliku posudu za pečenje, koju ste prethodno premazali maslacem ili uljem. Pospite hlebom i preostalim parmezanom. Pecite 20 minuta, dok vrh ne postane hrskav i ne dobije lepu boju zlata.

Kad makarone sa sirom izvadite iz rerne, ostavite ih da se malo ohlade, i poslužite. Prijatno!

(Blic žena)

BONUS VIDEO: