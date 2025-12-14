PRINC VILIJAM SVRATIO U PAB, VLASNIK OTKRIO SVE: Budući kralj pokazao svoje pravo lice! (FOTO)

Članovi kraljevske porodice često pred ljudima glume, navlače maske i ponašaju se shodno očekivanjima, a kakvi su kad se osame i misle da ih niko ne gleda to znaju samo oni koji s njima provode 24 sata dnevno

Na samo nekoliko koraka od Kembridž gejta u dvorcu Vindzor nalazi se "Dva pivara", šarmantni pab, koji je spolja ukrašen biljkama i visećim cvećem, ali o kojem se ne priča ovih dana zbog toga, već zato što ga je posetio princ Viijam.

Jednog zimskog popodneva ovaj pab je poslužio kao lokacija za snimanje specijalne epizode Apple TV emisije Nevoljni putnik, koju vodi Judžin Levi.

Vlasnik paba, Stjuart O’Brajen, još u oktobru je razgovarao sa produkcijom o snimanju, ali je tek dan pre saznao da će događaju prisustvovati i budući kralj. Iz bezbednosnih razloga, on je bio jedini član osoblja prisutan tog dana.

- Služili smo samo piće dok su snimali intervju - rekao je Stjuart u ekskluzivnom razgovoru za magazin HELLO!.

- U emisiji Nevoljni putnik ne vidi se jasno da sam ja tu, ali može se primetiti kako ih poslužujem. Za mene je poseban trenutak bio kada mi je Vilijam zahvalio imenom, jer sam se neposredno pre toga predstavio.

- Mislim da mu je previše blizu kuće. Pošto je pab mali, nema mesta gde bi neko mogao da sedi, a da ne bude primećen. Ako idete do šanka ili toaleta, prolazite pored svakog stola… Uz to smo i veoma turistički orijentisani, tako da bi mu bilo teško da se opusti - objasnio je i dodao da je vojvotkinja od Edinburga "s vremena na vreme dolazila", a vlasnik čak ima i njenu fotografiju okačenu na zidu.

Danas se u pabu nalaze i dve fotografije njenog sestrića, princa Vilijama.

Nakon završetka snimanja, Stjuart se prisetio da je princ bio "u žurbi, jer je bilo vreme da deca završe sa školskim obavezama", ali je ipak pitao: - Da li je moguće da se fotografišemo? Na šta je Vilijam odgovorio: Naravno, apsolutno.

Ipak, imao je malu molbu.

- Rekao je da fotografija ide tačno u sredinu - otkrio je Stjuart, misleći na sredinu table na kojoj je ispisana istorija paba.

- Rekao sam mu: ‘U redu, mogu to da sredim’, ali fotografija je završila ovde, levo od table, nije baš skroz u sredini - našalio se vlasnik.

Vilijamova poseta sa Judžinom Levijem dodatno je obeležena i pločicom ispod uramljene fotografije, postavljene na mestu gde su sedeli tokom snimanja. Na njoj piše:

- Na ovom mestu su 4. februara 2025. sedeli NJegovo Kraljevsko Visočanstvo princ od Velsa i Judžin Levi, tokom snimanja Apple TV emisije Nevoljni putnik.

Ova sada veoma popularna klupa čak je dobila i nadimak.

- Trenutno je zovemo ‘ćošak budućeg kralja’, čisto iz šale, a kasnije ćemo je preimenovati u ‘kraljev ćošak’ - rekao je Stjuart. - Kraljevski sto, ili ‘ćošak budućeg kralja’, kako ljudi vole da kažu.

Princ je rekao Stjuartu da bi "pokušao“ da se jednog dana vrati sa decom. Ipak, vlasnik paba smatra da je to teško izvodljivo, s obzirom na to koliko su zauzeti, kao i zbog činjenice da je pab "mali i veoma posećen od strane turista“.

Stjuart je naslednika britanskog prestola opisao kao „izuzetno prizemnog“. Dodao je:

- Toliko je normalan. I to je suština, oni su na kraju krajeva samo ljudi. Samo zato što imaju titulu, ne znači da nisu obični ljudi sa svojim životima. Možda je njihov život malo više pod lupom javnosti nego kod većine, ali u suštini su i dalje normalni, porodični ljudi i to je zaista divno.

