PSIHOLOZI TVRDE DA JE MUŽ KRIV AKO GA ŽENA VARA: Da li se slažete?

Dakle, pre nego što proverite da li vas žena vara, proverite da li je srećna.

Kažu da je ženska prevara potpuno drugačija od one koju počini muškarac. Psiholozi objašnjavaju da muškarci varaju bez puno razmišljanja, a kada se žena odluči na ovaj korak, to znači da je spremna za novi početak, spremna da sve ostavi iza sebe. To znači da je muškarac sa kojim živi potpuno razočarao.

Žena će biti verna muškarcudok god je srećna sa njim i dok je on usrećuje. U suprotnom, budite oprezni.

Većina muškaraca problem traži na pogrešnom mestu, a takođe, traži i pogrešne uzroke potencijalnog problema. Ženinu potrebu za pažnjom često zanemaruju, pa kada primete da se distancirala onda pomisle da ima drugog.

Kad pomislite da vas žena vara, u 90% slučajeva ste problem vi, jer ne obraćate dovoljo pažnje i uzimate je zdavo za gotovo.

Dakle, kada muškarac primeti čudno ponašanje svoje partnerke, pre nego što krene u detektivsku potragu za njenim ljubavnikom neka se zapita gde on greši. Da li je nečim, možda, uvredio. Da li je pažljivo slušate i da li priređujete ona  mala iznenađenja kao što to većina radi na početku veze. Da li i dalje pokazujete koliko vam znači i usrećuje?

Šta je to što uporno odbijate da promenite na sebi, a nju to iritira. Da li primećujete njen trud i hvalite je dovoljno za isti? Žena ne odlazi od svog muškarca tek tako, i nipošto ga neće zameniti ukoliko joj je dobro tu gde je.

Ako ste se potrudili da bude srećna pored vas, onda nema razloga da sumnjate u njenu vernost. Ali ako ste, pak bili hladni i distancirani, njeno čudno ponašanje možda i ima veze sa drugim čovekom. I to je opet vaša krivica.

