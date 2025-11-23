Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

RECEPT ZA PITU SA SIROM: Jednostavno i brzo se sprema, a ukus će vas oduševiti

Priprema traje samo oko 10 minuta, a pečenje 30 minuta.

1763889642_shutterstock_2098486765.jpg
Foto: Shutterstock
Oglas

Ova pita sa sirom je brzinski način da dobijete ukus koji podseća na burek, ali bez mukotrpnog razvlačenja kora. Spremna je za manje od sat vremena, a rezultat je hrskava, sočna pita koju ćete jesti dok je topla.

Zašto je ova pita posebno magična

Priprema traje samo oko 10 minuta, a pečenje 30 minuta – što znači da imate ceo slani obrok na stolu brže nego što mislite.

Umesto klasičnih rolata, kore se slažu „u harmoniku“, kao lepeza. To daje hrskaviju strukturu i finu teksturu.

Mešavina jaja, svežeg sira i gazirane mineralne vode – povezuje se u gustu, ali tečnu smesu koja prodire u kore i čini ih sočnim.

Šta vam je potrebno (sastojci)

5 kora za pitu
50 ml
200 g gaude
2 jaja
200 g svežeg sira
400 ml gazirane vode
10 grama otopljenog putera, za premazivanje pleha

Korak-po-korak priprema

Uzmite jednu koru i premažite je kašikom ulja, pospite sa 50 g rendanog sira i preklopite u lepezu. Ponovite postupak sa preostale četiri kore, koje ćete složiti jednu pored druge.

Zagrejte rernu na 220 stepeni.

Napravite fil. Pomešajte jaja, sveži sir i vodu. Dobro promešajte i prelijte preko složenih kora.

Stavite u rernu i pecite 30 minuta dok ne porumene.

Izvadite iz rerne i ostavite da se malo ohladi.

Isecite i poslužite.

Kako služiti

Posluživanje: Fantastično je uz čašu hladnog jogurta ili kiselog vrhnja, što dodatno naglašava kremastost fila. Index

Za doručak, ručak ili večeru: Zato što je tako brzo gotova, ova pita može biti fleksibilna – doručak ili brzi zalogaj u bilo koje doba dana.

Varijacije: Možete eksperimentisati sa vrstama sira – pomešajte gaudu sa feta sirom, mladim sirom ili čak krem sirom, zavisno od toga koliko želite da pita bude sočna ili gušća.

Male tajne uspeha

Nemojte štedeti na ulju kada premažete kore — to pomaže da postanu hrskavije i sprečava da se slepe.

Ako vam se čini da je nadev previše gust, dodajte još malo mineralne vode — ali pazite da ne bude preredak, jer bi kore mogle postati previše mekane.

Obratite pažnju na boju korice – zlatno-smeđa je znak da je pita pečena kako treba, ali ako pećnica previše gori odozgo, možete lagano pokriti folijom pred kraj pečenja.

Zaključak

Ova pita sa sirom je mali kulinarski trijumf: brzo se sprema, daje velike ukuse i podseća na voljeni burek, ali bez komplikovanih koraka. Ako tražite jednostavan, ali vrlo zadovoljavajući recept – ovo je to. Pripremite i iznenadite porodicu ili prijatelje – garantujem da će nestajati dok je vruća.

(Krstarica)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas