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"SERANOVI" PONOVO NA OKUPU: Evo kako danas izgledaju glumci iz serije koju je cela Srbija obožavala (VIDEO)

Serija "Seranovi" je obeležila jednu televizijsku epohu u Srbiji, a nije bilo osobe koja se nije smejala Dijegu i Santjagu, niti nervirala više zbog zabranjenih ljubavi i smicalica mladog Giljea.

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Foto: Printscreen/ YouTube - Old Show
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Kultna španska serija "Seranovi" bila je broj 1 u Srbiji iste sekunde kada je krenulo emitovanje 2007. godine na Studiju B. Svi su pratili priču koja počinje venčanjem nekadašnjeg para iz škole (koji sada imaju decu iz prethodnih brakova), kao ni komični sudar sinova s jedne i ćerki s druge strane.

Kako bi stvar bila još urnebesnija, tu su najbolji prijatelj Fiti i brat Santjago, a malo je reći da su generacije klinaca jedva čekali da vide kakvu smicalicu će u novoj epizodi napraviti Gilje i Boliće.

Zbog nezapamćenog uspeha i ogromnog interesovanja gledalaca, u oktobru 2008. godine, zvezde serije Natalija Sančez, koja je igrala Tete i Viktor Elijas - Gilje, posetili su Beograd, izazvavši potpunu histeriju i blokadu na aerodromu i ulicama glavnog grada.

Sada, 18 godina nakon što smo se upoznali sa Seranovima, imamo priliku da vidimo kako izgledaju skoro dve decenije kasnije.

Ukoliko ste mislili da su se promenili, spremite se za šok.

Natalija Sančez je na Instagramu objavila da su se ponovo okupili, a kakva atmosfera vlada među njima godinama kasnije, videćete u videu:

BONUS VIDEO:

 

 

 

 

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