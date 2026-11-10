SESTRA OTKRILA KAKO JE RASEL BREND PROMENIO NJEN ŽIVOT: „Isprao joj je mozak, sve je podredila njemu“

Porodica Laure Galaher zabrinuta je za nju dok se suočava sa šokantnim presudama protiv njenog supruga Rasela Brenda.

Britanski glumac i komičar Rasel Brend pojavio se 9. novembra 2026. godine pred Krunskim sudom u Sauterku u Londonu, gde je u toku postupak izricanja kazne nakon što je proglašen krivim za silovanje jedne žene i seksualne napade na još tri.

Jedna od žrtava bila je njegova tada 21-godišnja obožavateljka, koju je upoznao 2009. godine posle nastupa u Londonu. Tužilaštvo je zatražilo strogu zatvorsku kaznu, navodeći da bi samo za silovanje kazna trebalo da bude između 10 i 15 godina zatvora, dok bi za svaki od seksualnih napada mogao da dobije još oko dve godine. Tužiteljka Riel Karmi-Džouns istakla je da je Brend godinama zloupotrebljavao slavu, moć i uticaj kako bi prilazio ženama, verujući da za svoje postupke neće snositi posledice.

Potresne ispovesti žrtava: „Izgubila sam kontrolu nad sopstvenim životom“

Posebno potresan trenutak u sudnici nastao je kada su žrtve progovorile o traumama koje nose godinama. Žena koju je Brend silovao ispričala je da je nakon napada trpela fizičke bolove, strahovala od zaraze HIV-om, odsustvovala s posla nekoliko meseci i na kraju promenila karijeru. „Izgubila sam poštovanje prema sebi. Osećala sam se kao da sam izgubila kontrolu nad sopstvenim životom“, priznala je, dodajući da se zbog njegove slave i bogatstva plašila da joj niko neće verovati.

Druga žrtva izjavila je da se godinama osećala „kao oštećena roba“, dok je treća opisala napade panike, pretnje smrću na društvenim mrežama i strah da će njen identitet biti otkriven. Jedna od žena poručila je: „Rasel Brend je seksualni predator koji se ne kaje zbog toga kako je njegovo ponašanje uticalo na moj život. Samo se nadam da mu neće biti dozvoljeno da povredi još žena.“

Jezivi detalji silovanja i pokušaj odbrane da opravda Brendovo ponašanje

Tužilaštvo je iznelo i uznemirujuće detalje silovanja iz 2009. godine, navodeći da je Brend od mlade žene zahtevao da se istušira i opere zube pre seksualnog odnosa, a da joj je nakon napada naredio da počisti za sobom. Posebno je istaknuto da je tokom silovanja skinuo kondom bez njenog pristanka, zbog čega je žrtva kasnije strahovala od HIV infekcije. NJegov advokat Ijan Vinter pokušao je da ublaži težinu ovih okolnosti, tvrdeći da Brend nije imao nameru da ponizi ženu i da je njegovo ponašanje bilo povezano sa problemima iz prošlosti i slavom koju je tada sticao. Odbrana je tvrdila i da silovanje nije bilo unapred planirano, već da je Brend „otišao predaleko i poništio datu saglasnost“.

Supruga mu pred svima izjavila ljubav, a on se molio držeći krst u rukama

Za to vreme, Brendova supruga Laura Galaher, majka njegovo troje dece, sedela je u sudnici i vidno emotivno pratila postupak. Kada je njen muž ušao, izgovorila je „O, Bože“, a zatim mu poručila: „Volim te.“ Brend se okrenuo prema njoj i rekao: „Biće sve u redu, ne znam kako, ali hoće.“ Tokom ročišta viđen je kako drži krst, krsti se i izgovara molitvu, dok je njegova supruga odmahivala glavom tokom čitanja jedne od izjava žrtava. Sam Brend je, prema izveštajima iz sudnice, uglavnom nepomično gledao ispred sebe dok su žene govorile o posledicama njegovih postupaka. U dostavljenom tekstu konačna visina zatvorske kazne još nije navedena.

Porodica Laure Galaher duboko zabrinuta za nju

Otkrivaju kako je postala opsednuta Raselom Brendom i kako je reagovala na presudu.

Dok se prošle nedelje oko osuđenog silovatelja Rasela Brenda podizala prava bura, u njenom središtu stajala je njegova najvernija podrška – supruga Laura.

Dostojanstvena, sa naočarima za sunce, čvrsto ga je držala za ruku dok je svakodnevno dolazio u Krunski sud u Sauterku i odlazio iz njega. U sudnici broj tri pažljivo je beležila detalje dok je šest žena iznosilo potresna, često izuzetno uznemirujuća svedočenja o silovanju i seksualnim napadima za koje su optužile njenog muža.

Poruka koju je svojim ponašanjem slala, namerno ili ne, bila je jasna. Bezuslovno je stajala uz supruga, uprkos optužbama koje su ga pratile godinama i čije je detalje želela lično da čuje na sudu.

Ipak, ništa od onoga što je čula nije bilo dovoljno da je ubedi u njegovu krivicu.

Dok se osramoćeni nekadašnji komičar i voditelj BBC Radija 2 suočava sa mogućnošću dugogodišnje zatvorske kazne, izvori bliski Laurinoj porodici otkrili su za britanski The Mail on Sunday koliko su zabrinuti za nju.

„Rasel uvek dobije ono što želi, a Laura je potpuno opčinjena njime“

Prema njihovim tvrdnjama, Brend je Lauri „potpuno isprao mozak“, ubedivši je da je nevin uprkos teškim zločinima za koje je sada osuđen.

NJena porodica posebno je zabrinuta zbog činjenice da Laura, ćerka legende golfa Bernarda Galahera i njegove supruge Lesli, jednostavno nije verovala velikom delu onoga što su žrtve govorile.

Navodno i dalje čvrsto stoji uz supruga i odlučna je u nameri da ga podstakne da uloži žalbu na presudu.

Prijatelji tvrde da je takvo ponašanje deo obrasca koji primećuju tokom njihovog devetogodišnjeg braka. Harizmatični Brend (51), otac njihovo troje dece, navodno je imao toliko snažan uticaj na Lauru da je ona postala uverena kako on ne može da učini ništa loše.

Upravo je Brend, koji je u međuvremenu postao posvećeni hrišćanin i na svom duhovnom Jutjub kanalu okupio 6,6 miliona pretplatnika, uglavnom iz Sjedinjenih Američkih Država, prema tvrdnjama izvora, presudno uticao i na Laurino okretanje veri.

LJudi bliski porodici sada osećaju određeno olakšanje jer veruju da bi Laura (39), dok je njen suprug iza rešetaka, konačno mogla da dobije priliku da živi izvan njegovog uticaja i shvati koliko je snažno uticao na nju.

Nadaju se da će s vremenom promeniti mišljenje i o njegovoj krivici.

„Rasel uvek dobije ono što želi. Ima taj šarm i samouverenost, a Laura je potpuno opčinjena njime. Pristaje na sve što on želi, kao da joj je potpuno isprao mozak“, kaže porodični prijatelj.

„Ali sada će godinama možda biti razdvojeni i to će prestati. To je ogromno olakšanje za sve koji vole Lauru. Ovo je njena prilika da, ukoliko to bude želela, započne život sa nekim ko je mnogo, mnogo bolji čovek od Rasela.“

Tokom suđenja je bila sve besnija: Svedočenja žrtava smatrala je lažima

Laurina bezrezervna vera u supruga bila je očigledna svima koji su pratili suđenje, što je dodatno zabrinjavalo njene najbliže.

Dok je svakodnevno dolazila u sud u automobilu sa zatamnjenim staklima, ljudi oko nje primećivali su da je postajala sve besnija dok je slušala svedočenja žena, za koja je, prema izvorima, verovala da su izmišljena.

NJenu privrženost Brendu pokazuju i njihovi zajednički video-snimci na Jutjubu, pod nazivom Sunday Service With The Brands. Reč je o porodičnoj hrišćanskoj emisiji u kojoj čitaju Bibliju, mole se, razgovaraju o veri, braku i porodičnom životu.

U jednom snimku objavljenom dve nedelje ranije, tokom suđenja, Laura netremice gleda supruga dok govori o „veoma, veoma neobičnom periodu u njihovom braku“ i klima glavom dok on ističe potrebu za „istinskom pravdom“.

U istom razgovoru priznala je da se psihički priprema svaki put kada odlazi na sud u južnom Londonu.

„Već počinjem da osećam nervozu dok se približavamo. Čim ugledam naziv ulice, Battlebridge Lane, kao da navlačim oklop. Odmah počinjem da razmišljam: To je to, sada počinje. Saberi se, pronađi snagu u sebi“, ispričala je.

U drugom snimku govorila je o neprijatnosti koju oseća dok prolazi pored fotografa i kamera, ali je dodala da u tim trenucima oseća „Božje prisustvo“.

Viđena je i kako se moli u sudnici.

Presuda ju je potpuno slomila: „Ona i dalje veruje da je nevin“

Kada je u četvrtak porota proglasila Brenda krivim za jedno silovanje i tri seksualna napada nad četiri žene, počinjena između 2005. i 2009. godine, Laura je, prema rečima izvora, bila šokirana i izuzetno uznemirena.

Posebno ju je pogodilo to što je suprug odmah zadržan u pritvoru, zbog čega je morala sama da napusti sud.

Ipak, utehu je pronašla u činjenici da je oslobođen optužbi za još dva silovanja i jedan pokušaj nedoličnog seksualnog napada.

„Otkako je porota osudila Rasela, Laura je u šoku“, kaže jedan prijatelj.

„Ona veruje da je nevin i tvrdi da podeljena presuda to dokazuje. Oslobođen je po tri od sedam tačaka optužnice, što za Lauru znači da porota nije poverovala svim ženama. To je njen način razmišljanja.“

Izvori navode i da je ljuta što je Brend odmah prebačen u zatvor Vandsvort, zbog čega nije mogao da provede vikend sa njom i decom.

Smatra da se prema njemu postupalo nepravedno.

Te večeri Laura je otišla kod roditelja u Askot, u Berkširu, gde je prenoćila, a narednog jutra vratila se u porodični dom u blizini Henlija na Temzi, u Oksfordširu, udaljen oko 32 kilometra.

Porodica je poslednjih meseci najveći deo vremena provodila na Floridi, ali Laura namerava da ostane u Velikoj Britaniji kako bi bila blizu supruga tokom izdržavanja kazne.

Otac je slomljen, a sestra Kirsti oseća krivicu jer ih je upravo ona upoznala

Porodica Galaher, uključujući Laurinu stariju sestru Kirsti Galaher, nekadašnju voditeljku Skaj sporta, sada se trudi da bude uz Lauru i njeno troje dece – devetogodišnju Mejbel, sedmogodišnju Pegi i trogodišnjeg sina čije ime nije javno objavljeno.

„NJeni najbliži sada su usredsređeni na Lauru i na to šta će biti sa njom i decom“, navodi izvor.

Situaciju dodatno komplikuju policijske istrage koje su još u toku. Brend se suočava sa optužbama za silovanje koje su iznele još dve osobe, među kojima je i devojčica koja je u vreme navodnog događaja imala 16 godina. Te slučajeve istražuje londonska Metropoliten policija.

Zbog svega toga porodica želi da Laura ostane u njihovoj blizini, a idealno bi bilo da se preseli bliže njima, u Henli.

„Vrlo je verovatno da će Rasel ponovo morati na suđenje, pa će Laura želeti da ga podrži i tada. Ipak, još je rano govoriti šta će se dogoditi“, objašnjava porodični prijatelj.

Čitav skandal veoma je teško pogodio porodicu. Bernard Galaher, nekadašnji profesionalni golfer koji je tri puta bio kapiten evropskog tima na Rajder kupu, navodno je slomljen, dok je sve ostavilo ozbiljne posledice i na njegovu suprugu Lesli.

Posebno težak udarac doživela je Laurina sestra Kirsti, koja je godinama bila veoma bliska sa Brendom.

I ona je, prema rečima prijatelja, verovala u njegovu nevinost.

Danas oseća i određenu krivicu jer je upravo zahvaljujući njoj Laura upoznala Brenda. Kirsti i Rasel imali su isti menadžerski tim, a ona ih je upoznala na jednom njegovom nastupu kada je Laura imala samo 19 godina.

Prijatelji tvrde da je Brend bio velika podrška Kirsti nakon razvoda od bivšeg engleskog ragbiste Pola Sampsona 2015. godine, kao i dve godine kasnije, kada je osuđena zbog vožnje pod dejstvom alkohola.

„Kirsti je otvoreno govorila da je Rasel osoba kojoj se obraća za savet. Bio joj je oslonac tokom teških perioda, a imala ih je mnogo. Posebno joj je bilo teško nakon osude zbog vožnje u pijanom stanju“, kaže porodični prijatelj.

„Rasel je uvek bio tu da joj pruži savet. Zauzvrat, ona je stajala uz njega i verovala da nije počinio užasne zločine za koje je optužen.“

„Obožavala ga je. Za nju je bio poput mudrog savetnika i često je govorila koliko je srećna što ga ima u životu. Nekada je bila presrećna što ih je upoznala, a sada oseća i krivicu.“

Od bezbrižne devojke do žene koja je čitav život podredila suprugu

LJudi koji su poznavali Lauru pre veze sa Brendom opisuju je kao veselu, razigranu devojku koja je volela da se smeje i uživa u životu.

Nakon što ih je Kirsti upoznala, Laura i Rasel kratko su bili u vezi, ali su se razišli.

Ponovo su se sreli gotovo deceniju kasnije, 2015. godine, sasvim slučajno, na londonskom kanalu Grand Union.

Brend je prethodno okončao brak sa američkom pop zvezdom Kejti Peri.

Laura je ubrzo zatrudnela i napustila karijeru u ugostiteljstvu kako bi se posvetila pisanju i ilustrovanju knjiga za decu.

Postala je i blogerka koja je na internetu delila detalje iz porodičnog života i iskustva majčinstva.

U aprilu prošle godine, neposredno pre podizanja optužnice, Brend je objavio da se porodica preselila u iznajmljenu vilu na Floridi, vrednu oko milion funti, dok je on nastavljao da gradi publiku u Americi.

Izvori sada pretpostavljaju da bi Laura mogla samostalno da nastavi njihovu zajedničku emisiju na Jutjubu.

„To je nešto što bi Rasela učinilo srećnim“, kaže prijatelj.

Ipak, najveće pitanje za njenu porodicu jeste hoće li Laura, tokom godina razdvojenosti, promeniti mišljenje o čoveku kome je toliko posvećena.

„Još mnogo toga može da se dogodi. Čovek ne može a da ne pomisli koliko bi Laurin život bio manje bolan da se njih dvoje nikada nisu upoznali“, zaključuje izvor blizak porodici.

(Stil)

BONUS VIDEO: