SKROMNI, NORMALNI, PONAŠAJU SE KAO I SVI DRUGI: Sinovi Rikija Martina uslikani u javnosti, sličnost s ocem je nestvarna!

Riki Martin pretvara svoju najnoviju turneju u porodičnu avanturu.

Latino muzička superzvezda, Riki Martin, stigao je u Buenos Ajres u Argentini pred zakazane koncerte, i ovog puta nije bio sam.

Sa njim su doputovali i njegovi sinovi blizanci, Valentino i Mateo, dok su zajedno silazili iz aviona u opuštenim, ali upečatljivim putnim kombinacijama koje su ipak privukle pažnju.

Fanovi su brzo primetili koliko dečaci sve više liče na svog slavnog oca, a mnogi su komentarisali koliko su slični dok su zajedno prolazili kroz aerodrom. Kao i uvek, oni su prošli gotovo neopaženo, bez pompe i previše pažnje.

Martin je poznat po tome što uspešno balansira globalnu slavu i posvećeno očinstvo, a mnogi mu se dive što je uspeo da zadrži opušten stav i normalu ne samo tokom putovanja, već i u životu.

NJegovi sinovi su bili puni samopouzdanja dok su se kretali kraj slavnog oca kao da su najobičniji građani koji su krenuli na putovanje.

Poseta dolazi u trenutku kada se Martin priprema za seriju koncerata u Argentini, što je još jedna stanica u njegovoj turneji širom Latinske Amerike. Ako je suditi po ovom dolasku, putovanje je takođe prilika za stvaranje porodičnih uspomena.

Kao i uvek, Riki Martin pokazuje da čak i van bine život pod reflektorima ne umanjuje značaj najvažnijih trenutaka, posebno kada ih deli sa svojom decom.

U nedavnim intervjuima, Riki Martin je ponovo naglasio da su njegova četiri deteta u centru njegovog života i karijere. Prilikom primanja nagrade VMA Latin Icon 2025, posvetio je priznanje njima, rekavši: - Sve što radim, radim misleći na vas i sa vama u srcu.

Opisao je svoju decu kao najveću motivaciju, često ih nazivajući "ratnicima" koji su odrasli putujući svetom zajedno s njim na turnejama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin je takođe govorio s toplinom o dinamici u svojoj proširenoj porodici. NJegovi najstariji sinovi blizanci, Mateo i Valentino, sada tinejdžeri, praktično su odrasli putujući, pa ponekad preuzimaju zaštitničku i pomoćnu ulogu prema mlašem bratu i sestri, Lusiji i Renu, ponekad se u šali ponašajući kao "dadilje" dok porodica putuje zajedno.

Podelio je i da su dvoje mlađe dece veoma kreativni, sa ranim interesovanjima za muziku i umetnost. Uprkos razvodu 2023. godine, Martin održava blizak i zdrav odnos u zajedničkom roditeljstvu sa bivšim suprugom, Džvanom Josefom, pri čemu žive blizu jedan drugog i aktivno učestvuju u životima svoje dece.

Bilo da je na turneji ili tokom odmora, uključujući i nedavne porodične trenutke u Portoriku, Martin i dalje ističe očinstvo kao temelj svega što radi.

(Glossy)

