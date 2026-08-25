SLAVNOJ GLUMICI DIJAGNOSTIKOVAN RAK DOJKE ČETVRTOG STADIJUMA: Izašla nasmejana pred fanove 11 dana nakon što je saopštila da ima strašnu bolest

Britanska glumica Lusi Dejvis, uprkos borbi sa rakom, oduševila je publiku na konvenciji, ističući važnost podrške obožavalaca.

Britanska glumica Lusi Dejvis, koju publika najviše pamti po ulozi u seriji The Office, pojavila se prvi put pred publikom nakon što je nedavno saopštila da se bori sa rakom dojke četvrtog stadijuma. Iako je ranije govorila o tome koliko joj bolest otežava svakodnevno kretanje, glumica je pred obožavaocima pokazala vedar duh i zahvalnost za podršku koju dobija.

Dejvisova je prisustvovala konvenciji For the Love of Fantasy & Sci-Fi, održanoj u londonskom centru ExCeL, gde se susrela sa kolegom Sajmonom Pegom i rediteljem Edgarom Rajtom, sa kojima je radila na filmu Šon živih mrtvaca.

Lusi izašla pred publiku uprkos teškom stanju

Ovaj susret sa obožavaocima bio je posebno emotivan jer je usledio svega 11 dana nakon što je glumica javno govorila o svojoj dijagnozi.

Lusi je ranije priznala da joj hodanje i duže stajanje predstavljaju veliki napor, kao i da ponekad mora da koristi invalidska kolica. Ipak, ovog puta je odlučila da izađe na scenu i provede vreme sa publikom.

Nasmejana i raspoložena, glumica je pokazala da joj kontakt sa fanovima mnogo znači, dok su joj prisutni uzvratili velikom podrškom.

Posebno emotivan trenutak bio je dolazak njenog oca, poznatog britanskog komičara Džaspera Karota, koji je sa ponosom pratio ćerku. On joj je, kako je ranije govorio, velika podrška otkako je saznao za njenu bolest.

„Kao da sam pronašla novu porodicu“

Fanovi nisu krili emocije zbog njenog dolaska. Mnogi su se nakon susreta oglasili na društvenim mrežama i poslali joj poruke podrške, ističući koliko im znači što je, uprkos svemu kroz šta prolazi, pronašla snagu da se pojavi pred njima.

Lusi je tokom razgovora sa publikom svoje obožavaoce nazvala „drugom porodicom“, naglašavajući koliko joj njihova podrška znači.

– To je kao da pronađete čitavu novu porodicu za koju niste ni znali da je imate. Svi su kao zajednica, prijateljski nastrojeni, pružaju podršku nama, ali i jedni drugima. Zbog toga sam iskreno prilično puna nade – rekla je glumica.

Dodala je i da svetu nedostaje više dobrote, a prisutnima se zahvalila na ljubavi i pažnji koju joj pružaju.

Još uvek pokušava da pročita sve poruke

Glumica je priznala i da nije očekivala da će njena objava o bolesti izazvati toliku pažnju javnosti.

Nakon što je saopštila svoju dijagnozu, dobila je veliki broj poruka podrške, zbog čega još uvek pokušava da pročita sve što joj ljudi šalju.

Lusi je zahvalila svima koji su joj se obratili i poručila da joj je potrebno vreme da odgovori na sve poruke.

NJeno prvo pojavljivanje nakon objave o bolesti tako je proteklo u znaku zahvalnosti, podrške i emocija, a susret sa publikom pokazao je koliko joj znači osećaj zajedništva koji ima sa svojim obožavaocima. Sa druge strane, velika je inspiracija onima koji biju iste bitke poput nje.

(Stil)

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