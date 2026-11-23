Poinsetija ili biljka koja je u narodu poznata kao "božićna zvezda" je višegodišnja biljka poreklom iz Meksika.

Najčešće se uzgaja tokom zimskih praznika, ali se može uzgajati i kao višegodišnji baštenski grm. Cvetovi ove biljke su skup sitnih, žutih cvetova okruženim velikim, sjajnim, crvenim cvetnim listovima.

Meksička legenda kaže da je jedna siromašna devojčica poželela da ukrasi oltar u crkvi pred Božić, a imala je samo neki korov koji je ubrala kraj puta. Pred okupljenim vernicima, on se čudom pretvorio u prelepu biljku tamnozelenog i crvenog lišća - poinsetiju. Tako je ova biljka prema predanju postala simbol praznika širom sveta, a sve češće se viđa i u našim domovima.

Kako se pravilno neguje božićna zvezda?

Svetlost

Božićna zvezda najbolje uspeva kada se nalazi na jakoj, difuznoj sunčevoj svetlosti, pa stavite svoju biljku blizu osunčanog prozora gde će dobijati najmanje šest do osam sati difuzne svetlosti dnevno. Iako biljke mogu da prežive sa manje sati svetlosti, neće biti tako snažne ili dugovečne. Imajte na umu da izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti može da izgori listove.

Zemljište

Iako se božićne zvezde obično kupuju već u saksiji iz baštenskog centra ili rasadnika, ako sadite (ili ponovo sadite) božićnu zvezdu, izaberite dobro drenirajuću zemlju za saksiju na bazi treseta za najbolji uspeh.

Zalivanje božićne zvezde

Zalivajte božićnu zvezdu kad god je površina tla suva na dodir. Potpuno zasitite zemlju dok voda ne prođe kroz drenažne rupe na dnu saksije, ali ne dozvolite da biljka bude u vodi. Ako je saksija bila umotana u ukrasnu foliju, obavezno probušite nekoliko rupa na dnu kako biste omogućili da se višak vode ocedi, piše The Spruce.