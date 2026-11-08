PRIPREMA RUŽA ZA ZIMU: Šta nikako ne treba zaboraviti pre prvog mraza?

Da vas proleće ne bi dočekalo sa osušenim granama i propalim korenom, postoji nekoliko prostih stvari koje morate da uradite pre nego što stegne prvi jači mraz.

Dugi i topli sunčani dani umeju da nas zavaraju, pa ruže znaju da izbace pupoljke sve do prvog ozbiljnog mraza. Međutim, čim zima pokaže zube, nepripremljen žbun može ozbiljno da strada.

Pre nego što krene prvi mraz, morate da uradite ove stvari.

Zaboravite na makaze i skidanje uvelih cvetova

Preko leta smo navikli da čim cvet prođe, odmah uzmemo makaze u ruke i odsečemo ga kako bi izbio novi. Kada stignu hladniji dani, sa sečenjem prevelih cvetova morate odmah prestati.

Pustite ružu da sama obrazuje svoje plodove, one crvenkaste šipurke. Kada biljka počne da pravi plod, ona prirodno dobija znak da se sezona završava, usporava svoj rast i polako ulazi u miran san. Te šipurke ne samo da pomažu biljci da spremna dočeka zimu, već prelepo izgledaju u dvorištu kada opadne svo lišće i unesu malo divne jesenje boje.

Jednako je važno da u jesen potpuno zaboravite na prihranjivanje i orezivanje. Ruže su uvek gladne i volimo da ih prihranjujemo da bi bujnije cvetale, ali sa đubrenjem - a naročito onim bogatim azotom - prestaje se već krajem septembra.

Ako sada pognojite ružu, ona će izbaciti mlade, nežne izdanke koje će prvi mraz u sekundi dotući i osakatiti vam celu biljku.

Što se orezivanja tiče, sada smete da uklonite samo one grane koje su vidno suve, slomljene ili bolesne. Svako ozbiljnije skraćivanje žbuna ostavite za kraj februara ili sam početak proleća. Ako u kasnu jesen jako potkrešete ružu, znatno joj smanjujete šanse da preživi jaku zimu.

Voda je spas za koren, ali pod jednim uslovom

Svi znamo da jesen umesto blage kiše zna da nam donese ili potop koji traje danima, ili sušni period kada kapi kiše nema nedeljama. Ružama je jesenje osveženje i te kako potrebno, jer biljka koja u zimu uđe dobro napojena vodom daleko lakše podnosi mraz.

Redovno proveravajte koliko je zemlja vlažna i zalivajte ruže sve dok se zemlja ne zamrzne. Gledajte da vloga prodre duboko, bar nekih sedam-osam centimetara u dubinu. Naravno, ako ste skoro posadili nove pelcere ili mlade ruže, njima će trebati malo više pažnje i češće zalivanje nego starim žbunovima koji imaju dubok i razvijen koren.

Veliko spremanje oko žbuna rešava bolesti

Dok je lišće još na granama, dobro zagledajte svoje ruže. Ako primetite dosadne biljne vaši ili pauke koji se motaju oko stabljika, isterajte ih prskanjem zaštitnim uljem, poput neem ulja.

Čim udari prvi jači mraz, vreme je za ozbiljno spremanje oko same biljke:

Prikupite sve opalo lišće i grančice koje se skupljaju oko korena. Razne opasne bolesti, a naročito crna pegavost i pepelnica, obožavaju da prezime u tom otpadu i da na proleće ponovo napadnu vaše lepotice.

Nikada nemojte bacati to bolesno lišće u kompost, već ga spakujte u kesu i bacite u đubre.

Očistite sve korove koji ružama kradu dragocenu vodu i hranu iz zemlje.

Kada je zemlja oko korena potpuno čista, napravite im topli pokrivač. Stavite sloj od oko pet centimetara stajnjaka, komposta, usitnjenog opalog lišća ili borovih iglica.

Ovaj prirodni prekrivač čuva koren od smrzavanja i zadržava vlagu u zemlji. Samo pazite na jednu stvar - odmaknite ovaj zaštitni sloj nekoliko centimetara od samog stabla, kako se tu ne bi zadržavala vlaga koja može da dovede do truljenja.

Pravo je vreme za sadnju novih žbunova

Jesen je zapravo jedno od najboljih doba godine ako želite da osvežite baštu novim vrstama, bilo da ih kupujete u saksijama ili sa golim korenom. Umerene i blaže zime daju korenu dovoljno vremena da se lepo zametne i učvrsti u zemlji pre nego što udare prolećne i letnje vrućine.

Glavno pravilo je da nove ruže posadite u baštu najmanje šest nedelja pre prvog očekivanog jakog mraza. Ako slučajno ispustite taj jesenji rok, nemojte žuriti - zimski period iskoristite da natenane prelistate kataloge, odaberete najlepše sorte i naručite ih za sadnju u rano proleće.

Posebna pažnja za ruže u saksijama i žardinjerama

Mnogi od vas gaje ruže na terasama i u saksijama, a za njih važe skoro ista pravila, uz par malih izuzetaka.

Zemlju u saksijama morate vlažiti tokom cele jeseni i zime, ali tako da bude vlažna, a nikako prenatopljena i gnjecava. Uvek ih zalivajte tokom dana, dok su temperature iznad nule. Takođe, nabacite malo zaštitnog pokrivača od lišća ili kore drveta na vrh saksije.

Uglavnom ruže u saksijama mogu prezimiti na svom uobičajenom mestu. Međutim, ako najave ledeni talas i žestoke minus temperature, promenite im poziciju:

Pomerite saksije na mesto zaštićeno od vetra, najbolje uz neki južni zid zgrade ili kuće koji skuplja toplotu.

Umotajte celu saksiju u stari vuneni pokrivač, jutanu vreću ili foliju sa pucketavim balončićima dok najgore hladnoće ne prođu.

(Ona.rs)