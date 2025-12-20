SUTRA SU DETINJCI: Jedan je od najlepših porodičnih praznika, a evo šta ne treba da zaboravite

Srpska pravoslavna crkva i vernici sutra obeležavaju Detinjce, jedan od najlepših i najzanimljivijih porodičnih praznika.

Detinjci se slave tri nedelje uoči Božića, a jedan zanimljiv porodični običaj se vezuje za današnji dan.

Rano ujutru ili po dolasku iz crkve odrasli vezuju svoju ili tuđu decu, najčešće za ruke ili noge, i obično za stolicu na kojoj sede.

Vezivanje za Detinjce, Materice koje se slave drugu nedelju pred Božić i Oce, prvu nedelju uoči velikog praznika, ima višestruku simboliku.

Prvo simbolizuje čvrste porodične veze, slogu, mir, poštovanje i međusobno pomaganje u svim prilikama. Drugo, upućuje ukućane na štedljivost i istrajnost u vrlinama.

Obično se zavežu noge ili ruke, pa se jednim delom kanap zaveže za sto ili stolicu. Običaj je da se deca potrude da u danima koji slede pripreme sitne poklone (jabuke, bombone, čokolade), pomoću kojih će odraslima "platiti otkup" na praznični dan.