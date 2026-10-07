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TOM KRUZ SREO OBOŽAVATELJKU IZ RUSIJE: Kada mu je rekla odakle je, otkiro joj podatak o sebi koji niko nije znao (VIDEO)

Tom Kruz je tokom slučajnog susreta sa obožavateljkom iz Rusije otkrio da je još 1987. avionom putovao u Sibir, a govorio je i o Moskvi.

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Foto: Profimedia/ Gabe Ginsberg, Getty images
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Tom Kruz decenijama važi za jednog od retkih holivudskih glumaca koji ne prepuštaju svaki opasan kadar profesionalnim kaskaderima. Visio je sa aviona tokom poletanja, skakao sa krovova, nastavio da trči i nakon što je povredio skočni zglob, a zbog snimanja se popeo i na Burdž Kalifu, najvišu zgradu na svetu. Ipak, sada je isplivala jedna sasvim drugačija avantura iz njegove mladosti za koju mnogi do sada nisu znali.

Sve je počelo slučajnim susretom na ulici. Mlada Ruskinja prepoznala je holivudsku zvezdu i zamolila ga za zajedničku fotografiju. Kruz je, čuvši njen akcenat, poželeo da sazna odakle dolazi, a kada mu je rekla da je iz Rusije, odnosno Sibira, razgovor je dobio neočekivan obrt.

„Sleteo sam tamo jer sam želeo da vidim Sibir“

 

Glumac joj je tada otkrio da je Sibir posetio još krajem osamdesetih godina i da taj put, prema njegovim rečima, nije bio slučajan.

- Ja sam 1987. bio jedan od prvih koji je avionom sleteo u Sibir - ispričao joj je Tom Kruz, a zatim uz osmeh dodao:

- Sleteli smo jer sam hteo da vidim Sibir.

Za obožavateljku, koja je očekivala samo kratko fotografisanje, susret se tako pretvorio u malu lekciju iz manje poznate biografije jednog od najvećih holivudskih glumaca.

Pričao joj i o Moskvi

Kruz se nije zaustavio na priči o Sibiru. U nastavku razgovora otkrio je da je Rusiju posećivao više puta i da je boravio i u Moskvi.

Nakon kratkog razgovora, glumac je pristao i da se fotografiše sa oduševljenom devojkom, koja je tako pored zajedničke fotografije dobila i priču koju verovatno nije očekivala kada mu je prišla.

(Kurir)

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