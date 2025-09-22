STIGLI SU TRENDOVI UREĐENJA KUHINJA ZA 2026. GODINU: Jedan materijal će biti svuda, a dve boje će se posebno istaći

Recite zbogom granitu i mermeru – ovaj materijal za kuhinjske ploče biće svuda sledeće godine, kaže novi izveštaj o kuhinjama

Nacionalno udruženje za kuhinje i kupatila je otkrilo koji materijali će oblikovati trendove kuhinja za 2026. godinu.

Oduvek se govorilo da je kuhinja srce doma, a najnoviji izveštaj o trendovima to je i potvrdio. Zapravo, potvrdio je da naši kuhinjski prostori postaju veći i bolji nego ikad, igrajući još veću ulogu u ukupnim planovima dizajna naših domova, piše Real Simple. Izveštaj, koji se zasniva na anketi sprovedenoj među preko 600 stručnjaka iz dizajnerske industrije, predviđa koji će stilovi i karakteristike kuhinja biti najpopularniji u naredne tri godine.

Prelazni dizajn i dalje vlada kuhinjama

Prelazni dizajn – koji je u suštini samo mešavina tradicionalne i moderne dizajnerske estetike – nastaviće da vlada kao najpopularniji stil u kuhinjama širom planete. U anketi je 72% ispitanika glasalo za njega, dok je savremeni/moderni minimalizam bio na drugom mestu sa 60%. Zanimljivo je da su tu estetike poput seoskog, vikendičkog i mediteranskog stila, bile daleko niže na listi, što ukazuje da njihov trend popularnosti slabi.

Neutralne i zemljane nijanse dominiraju, ali zelene i plave dobijaju na popularnosti

Koliko god voleli boje realnost je da neutralne boje, poput smeđe, sive, crne i bele, i dalje dominiraju paletama boja u kuhinjama. Prema izveštaju, čak 96% ispitanika predviđa da će ove neutralne boje biti glavni izbor boja. Kada su pitani o specifičnim, neneutralnim bojama, stručnjaci iz industrije očekuju da će zelena (86%) i plava (78%) biti najviše rangirane među onima koji renoviraju svoje kuhinje. Takođe veruju da će vlasnici kuća izabrati da u svoje kuhinjske prostore utkaju upečatljivu boju na suptilnije načine, kao što su zidne ploče, tapete, kuhinjska ostrva i dekorativni dodaci, piše Real Simple.

Elegantni beli hrastov nameštaj

Beli hrast je poslednjih nekoliko godina čvrsto dominirao dizajnom kuhinja i ne čini se da će se to uskoro promeniti, jer polovina ispitanika predviđa da će biti vodeći materijal za kuhinjske ormariće u naredne tri godine. Međutim, već postoji suptilni pomak ka tamnijim bojama, jer je orah zauzeo drugo mesto na listi popularnih vrsta drveta sa 28%.

