Hauser otkazao sve koncerte: Zbog zdravstvenih problema neće nastupati cele godine (FOTO)

Muzičar je objavio svoju fotografiju na Instagramu u kojoj je objasnio svoju situaciju i naglasio da je potpuno posvećen oporavku.

Foto: Ataimages.rs/ M.M.
Hrvatski muzičar Stjepan Hauser je zbog zdravstvenih problema prinuđen da otkaže sve planirane koncerte u 2026. godini. On je tužne vesti podelio sa svojim fanovima na Instagramu. Objavio je fotografiju na kojoj ima kragnu oko vrata, a potom je u opisu iste objasnio o čemu je reč.

- Slama mi se srce što vam moram reći da sam prinuđen da otkažem sve koncerte planirane za 2026. godinu zbog zdravstvenog problema koji zahteva hitnu pažnju i odmor. Molim vas da znate da je ovo privremeno stanje i da sam u potpunosti posvećen oporavku.

Ovo nije nešto što sam ikada želeo da napišem. Istinski sam se radovao povratku na scenu i ponovnom deljenju tih trenutaka s vama. Toliko je ljubavi, rada i priprema već uloženo u ove nastupe, što ovu odluku čini još težom.

Prema savetu lekara, sada moram da stavim svoje zdravlje na prvo mesto kako bih se u potpunosti oporavio i što pre vratio muzici - i vama.

Svima koji su planirali da dođu i s nestrpljenjem čekali ove koncerte, iskreno se izvinjavam. Ovo je jednako bolno i razočaravajuće za mene kao i za vas.

Hvala vam od srca na razumevanju, strpljenju i kontinuiranoj podršci. To mi znači više nego što mogu da izrazim rečima.

Radujem se što ću vas ponovo videti vrlo uskoro“, stoji u objavi.

Ispod objave odmah su se nizali komentari zabrinutih obožavalaca iz celog sveta - napisao je Hauser.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ispod objave se našao niz komentar au kojima su mu fanovi slali podršku i želeli brzoporavak.

„Tvoje zdravlje je važnije od svega, molim te, čuvaj se“, „Šta se dogodilo?“, „Želimo ti brz oporavak“, samo su neke od hiljada poruka koje su pristigle.

