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VELIKI POVRATAK SELIN DION: Izvela maestralan nastup u Parizu - "Živa sam" (VIDEO)

Selin Dion je ponovo nastupila u Parizu i oduševila.

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Foto: Profimedia/ APS-Medias/ABACA
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Selin Dion je otvorila Parisku nedelju mode nastupom koji obilazi svet, izvodeći svoj hit iz 2002. godine „I'm Alive” ("Živa sam") ispod čuvenog Ajfelovog tornja.

Kanadska zvezda, kojoj je 2022. godine dijagnostikovano retko neurološko oboljenje poznato kao sindrom ukočene, izašla je na pistu na kraju godišnje revije brenda „L'Oreal”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Pevačici, koja je nosila dugu crnu baršunastu haljinu sa naborima, kasnije su se pridružile poznate ambasadorke ovog francuskog brenda, među kojima su bile Vajola Dejvis, Simon Ešli, Adža Naomi King i Eva Longorija.

Selin je nedavno, početkom ovog meseca, održala nastup kojim se vratila na scenu – prvi još od koncerta u NJu Džerziju 2020. godine, koji je bio poslednji pre nego što je pandemija kovida prekinula njenu turneju, a zatim se suočila sa stanjem koje ju je sprečila da peva. 

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