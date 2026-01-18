Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

VEROVANJE ZA BOGOJAVLJENSKU NOĆ: Tačno u ponoć pogledajte u nebo, zamislite želju, a ostvariće vam se ako uradite ovo

Veliki crkveni praznik Krstovdan, koga danas slave pravoslavni vernici širom sveta završava se večeras u ponoć, kada Srbi čekaju "otvaranje neba" uoči Bogojavljenja.

1768741927_78248_krstovdan_f.jpg
Foto: Vikipedija, Profimedia
Oglas

Još od davnina, čim Sunce zađe 18. januara naš narod bi počeo da se pozdravlja sa “Bog se javi”, dok je odgovor na ovo bio “Vaistinu se javi”.  Stari kažu da danas svi treba da budu tihi i mirni i da je najbitnije da ostanu budni do ponoći!

Prema narodnim verovanjima, noć između 18. i 19. januara je vreme kada se nebo otvara i “Bog javlja”. Tako se Bogojavljenje dešava u “gluvo doba” i da će se noćas na trenutak nebo rastvoriti i da će se ukrstiti vetrovi koji duvaju zimi sa onima koji duvaju leti. U tom trenutku, narod kaže, sve vode sveta će prestanu da teku, a onaj ko se zatekne na otvorenom i to vidi, moći će da od Boga zatraži ispunjenje jedne želje.

Zato bi noćas svako trebalo da se potrudi da ostane budan do ponoći, otvori prozor i pogleda kroz njega. Želja koju tada zaželi, veruju naši stari, sigurno će se ostvariti.

Magija Bogojavljenske noći, prema predanjima kmože da utiče i na druge stvari iz života vernika. Zato ovaj praznik karakteriše i veliki broj drugih običaja. Veruje da će neudate devojke, ukoliko ove noći stave ogledalce pod jastuk sanjati muškarca za koga će se udati.

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas