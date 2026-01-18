VEROVANJE ZA BOGOJAVLJENSKU NOĆ: Tačno u ponoć pogledajte u nebo, zamislite želju, a ostvariće vam se ako uradite ovo

Veliki crkveni praznik Krstovdan, koga danas slave pravoslavni vernici širom sveta završava se večeras u ponoć, kada Srbi čekaju "otvaranje neba" uoči Bogojavljenja.

Još od davnina, čim Sunce zađe 18. januara naš narod bi počeo da se pozdravlja sa “Bog se javi”, dok je odgovor na ovo bio “Vaistinu se javi”. Stari kažu da danas svi treba da budu tihi i mirni i da je najbitnije da ostanu budni do ponoći!

Prema narodnim verovanjima, noć između 18. i 19. januara je vreme kada se nebo otvara i “Bog javlja”. Tako se Bogojavljenje dešava u “gluvo doba” i da će se noćas na trenutak nebo rastvoriti i da će se ukrstiti vetrovi koji duvaju zimi sa onima koji duvaju leti. U tom trenutku, narod kaže, sve vode sveta će prestanu da teku, a onaj ko se zatekne na otvorenom i to vidi, moći će da od Boga zatraži ispunjenje jedne želje.

Zato bi noćas svako trebalo da se potrudi da ostane budan do ponoći, otvori prozor i pogleda kroz njega. Želja koju tada zaželi, veruju naši stari, sigurno će se ostvariti.

Magija Bogojavljenske noći, prema predanjima kmože da utiče i na druge stvari iz života vernika. Zato ovaj praznik karakteriše i veliki broj drugih običaja. Veruje da će neudate devojke, ukoliko ove noći stave ogledalce pod jastuk sanjati muškarca za koga će se udati.

