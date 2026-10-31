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VLADA MAGLA SE RAZVEO POSLE DVE GODINE: Vest potvrdila njegova bivša supruga, pevač otišao na Svetu goru

Vladan Savić i Marija razveli su se posle dve godine braka, a vest je kratko potvrdila ona.

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Foto: Ata images/ M.T.
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Vladan Savić, frontmen grupe "Magla", ponovo je privukao pažnju javnosti nakon što je potvrđeno da se razveo od supruge Marije, sa kojom je proveo dve godine u braku. Vest o krahu njihovog odnosa kratko je potvrdila Marija, dok se pevač do sada nije oglašavao ovim povodom.

Nakon perioda koji je obeležio veliki preokret u njegovom privatnom životu, Vladan se sada prvi put oglasio na društvenim mrežama i pokazao gde trenutno pronalazi mir.

Pevač je sa svojim ocem otputovao na Svetu goru, gde obilaze manastire i neke od najvećih pravoslavnih svetinja. Fotografije sa putovanja podelio je sa pratiocima na Instagramu, a na njima se može videti da uživa u vremenu provedenom sa ocem.

Iako se nije direktno osvrnuo na razvod od Marije, Vladanova objava privukla je veliku pažnju, posebno jer je ovo njegovo prvo oglašavanje nakon vesti o rastanku. Čini se da je trenutno odlučio da se posveti porodici, veri i trenucima daleko od svakodnevne gužve i poslovnih obaveza.

"Marija je predložila da svako krene svojim putem"

Podsetimo, za razvod Vladana i Marije javnost je saznala početkom oktobra, a iako oboje nisu želeli da komentarišu ovu situaciju, izvor blizak paru, za medije je izneo detalje emotivnog kraha:

"Nije im išlo. Marija je predložila da je najbolje da se razvedu. Bez dreke, cike i vike da nastave sa svojim životom. NJoj ne prijaju javna oglašavanja, snimanja i uvek je bila van estradnog života. S druge strane, Vladimir je to poštovao i nikada je nije izlagao previše javnosti, ali je uvek o njoj govorio sa poštovanjem, jer to i zaslužuje. U životima dvoje ljudi dešavaju se stvari koje učine da je najbolje da dalji život provedu razdvojeno. To je primer i u njihovom slučaju. Bez ružnih reči, javnih prozivki i međusobnih optužbi, Vladimir i Marija odlučili su da svako nastavi svojim putem".

Vest o razvodu za medije je potvrdila Marija:

"Tačno je, ali dalje ne bih ništa komentarisala niti se oglašavala na tu temu".

(Kurir)

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