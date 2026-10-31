VLADA MAGLA SE RAZVEO POSLE DVE GODINE: Vest potvrdila njegova bivša supruga, pevač otišao na Svetu goru

Vladan Savić i Marija razveli su se posle dve godine braka, a vest je kratko potvrdila ona.

Vladan Savić, frontmen grupe "Magla", ponovo je privukao pažnju javnosti nakon što je potvrđeno da se razveo od supruge Marije, sa kojom je proveo dve godine u braku. Vest o krahu njihovog odnosa kratko je potvrdila Marija, dok se pevač do sada nije oglašavao ovim povodom.

Nakon perioda koji je obeležio veliki preokret u njegovom privatnom životu, Vladan se sada prvi put oglasio na društvenim mrežama i pokazao gde trenutno pronalazi mir.

Pevač je sa svojim ocem otputovao na Svetu goru, gde obilaze manastire i neke od najvećih pravoslavnih svetinja. Fotografije sa putovanja podelio je sa pratiocima na Instagramu, a na njima se može videti da uživa u vremenu provedenom sa ocem.

Iako se nije direktno osvrnuo na razvod od Marije, Vladanova objava privukla je veliku pažnju, posebno jer je ovo njegovo prvo oglašavanje nakon vesti o rastanku. Čini se da je trenutno odlučio da se posveti porodici, veri i trenucima daleko od svakodnevne gužve i poslovnih obaveza.

"Marija je predložila da svako krene svojim putem"

Podsetimo, za razvod Vladana i Marije javnost je saznala početkom oktobra, a iako oboje nisu želeli da komentarišu ovu situaciju, izvor blizak paru, za medije je izneo detalje emotivnog kraha:

"Nije im išlo. Marija je predložila da je najbolje da se razvedu. Bez dreke, cike i vike da nastave sa svojim životom. NJoj ne prijaju javna oglašavanja, snimanja i uvek je bila van estradnog života. S druge strane, Vladimir je to poštovao i nikada je nije izlagao previše javnosti, ali je uvek o njoj govorio sa poštovanjem, jer to i zaslužuje. U životima dvoje ljudi dešavaju se stvari koje učine da je najbolje da dalji život provedu razdvojeno. To je primer i u njihovom slučaju. Bez ružnih reči, javnih prozivki i međusobnih optužbi, Vladimir i Marija odlučili su da svako nastavi svojim putem".

Vest o razvodu za medije je potvrdila Marija:

"Tačno je, ali dalje ne bih ništa komentarisala niti se oglašavala na tu temu".

(Kurir)

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