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POZNATO VREME I MESTO SAHRANE OGNJANSKE OGNJANOVIĆ: Evo kada će glumica biti ispraćena na večni počinak

Datum komemoracije biće naknadno saopšten.

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Foto: ATA images/ A.A.
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Glumica Ognjanka Ognjanović biće sahranjena u utorak, 3. novembra, u 14.30 sati na Novom groblju u Beogradu, saopštili su iz Narodnog pozorišta u Beogradu.

Opelo počinje u 14 sati, dok će porodica saučešće u kapeli primati pre početka službe. Datum komemoracije biće naknadno saopšten.

Ognjanka Ognjanović, koja je preminula 29. oktobra u Beogradu, bila je dugogodišnja članica ansambla Drame Narodnog pozorišta.

Rođena je 12. aprila 1949. godine u Šapcu. Gimnaziju je završila u Beogradu, gde je potom diplomirala glumu na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju, u klasi profesora Milenka Maričića u kojoj su bili i Aljoša Vučković, Predrag Ejdus, Branimir Zamolo, Predrag Miki Manojlović, Milan Caci Mihailović, Vesna Pećanac, Goran Pleša, Anđelka Ristić, Goran Sultanović...

Umetnički talenat i ljubav prema teatru nasledila je u porodici – njena majka Zagorka bila je glumica, a otac Aleksandar Ognjanović istaknuti pozorišni reditelj i osnivač Beogradskog dramskog pozorišta.

Glumački izraz Ognjanke Ognjanović Žutić odlikovao se izuzetno negovanom dikcijom, preciznim scenskim govorom i dubokim razumevanjem teksta, što joj je omogućavalo da se podjednako uspešno ostvari kako u klasičnoj dramskoj baštini, tako i u savremenim komadima, ostavljajući upečatljiv trag sa svakom ulogom.

Kao gostujuća glumica, imala je veoma zapažene nastupe na scenama Savremenog pozorišta, Teatra poezije, Malog pozorišta "Duško Radović", Narodnog pozorišta Užice, Ateljea 212...

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