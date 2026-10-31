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ADEL SE UDALA U TAJNOSTI: NJen partner jednom rečju otkrio sve

Partner Adel, Rič Pol, možda je upravo potvrdio da su se on i slavna pevačica venčali.

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Foto: Profimedia/ Harry How
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Sportski agent i direktor kompanije, Rič Pol, koji je sa Adel prvi put doveden u vezu 2021. godine, učestvovao je u intervjuu za društvene mreže koji je 25. oktobra objavila kompanija The Media Haus Co. Voditelj mu je zadao izazov da za 60 sekundi pronađe što više reči u osmosmerci. Dok je započinjao zadatak, upitao ga je kada je poslednji put rešavao ovakvu zagonetku.

- Čoveče, prošlo je dosta vremena. Ali moja supruga ih rešava svakog dana, svakog jutra - odgovorio je Pol, verovatno misleći na Adel.

Par je u ljubavnoj vezi od jula 2021. godine, kada su zajedno prisustvovali petoj utakmici finala NBA lige. Magazin People tada je objavio da su već nekoliko meseci zajedno.

Adel je potvrdila veridbu 2024. godine, i to tokom nastupa. Naime, dok je u avgustu te godine boravila u Minhenu, gde je održavala koncertnu rezidenciju, jedan obožavalac iz publike podigao je transparent kojim ju je zaprosio.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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- Ne mogu da se udam za tebe, već se udajem - odgovorila je tada Adel.

Par je tokom godina uglavnom čuvao svoju privatnost, uz povremena zajednička pojavljivanja u javnosti i lepe reči koje su jedno o drugom izgovarali u intervjuima. U intervjuu za naslovnu stranu magazina Vogue 2021. godine, Adel je otkrila da su ona i Pol dugo bili prijatelji pre nego što je njihov odnos prerastao u ljubavnu vezu.

- Oduvek je bio tu, samo ga ja nisam primećivala - rekla je pevačica, prisećajući se zabave na kojoj su se upoznali.

Adel ima sina Anđela, koji je rođen u oktobru 2012. godine. Dečaka je dobila sa bivšim suprugom Sajmonom Koneckim. Par se razišao 2019, a razvod je zvanično okončan u martu 2021. godine. I Rič Pol ima troje dece. 

(Super žena)

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