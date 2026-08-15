"VOJIN JE TAJ KOJI SMIRUJE SITUACIJU": Sloboda Mićalović iskreno o svom braku - "Bilo bi mi dosadno da je drugačije"

Kako je glumica istakla trudi se da vodi samo svoj život i tako je uspela da sačuva privatnost.

Glumački par, Sloboda Mićalovići Vojin Ćetković, već godinama su u braku, a uprkos velikoj popularnosti, njihov odnos nikada nije bio predmet skandala. Iako važe za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni, glumica ističe da i oni imaju mirne i turbulentne faze.

Međutim, dodaje da se trudi da vodi samo svoj život i tako je uspela da sačuva privatnost.

- Imam tu sreću da je Vojin stariji deset godina i u odnosu na mene mnogo je mirniji i staloženiji. On je taj koji često smiruje neku situaciju. Živiš sa cimerkom pa se posvađate, kamoli sa suprugom u braku. Naš brak je stabilan, blago je napet i uzbudljiv, a ja to volim. Da je drugačije, bilo bi mi dosadno - rekla je glumica za domaće medije i dodala:

- Tajna mog braka je što ne vodim tuđe živote i ne zadirem u njih, pa valjda zato ni drugi ne zalaze u moj brak. Ne radim ništa loše, da bi sada trebalo da privatni život krijem od očiju javnosti. LJudi su danas izgubili smisao kada je ljubav u pitanju. Primat su uzeli Fejsbuk, Instagram i, naravno, pare - bila je iskrena Sloboda u emisiji "Premijera" svojevremeno.

Podsetimo, Sloboda je nedavno rekla svoj stav o problemima u današnjim brakovima.

- Kod nas se izgubio taj odnos, to poštovanje prema suprugu. Vrlo smo brzi na jeziku, a to nas onda košta. Mislim da je nama po prirodi dato da budemo mudre, a njima je data snaga. Čini mi se da malo to koristimo više, da se mi bijemo rečima sa njima, da budemo mi jake, a ne treba - kazala je Sloboda u emisiji "Balkanskom ulicom".

(Mondo)

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