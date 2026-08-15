Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

"VOJIN JE TAJ KOJI SMIRUJE SITUACIJU": Sloboda Mićalović iskreno o svom braku - "Bilo bi mi dosadno da je drugačije"

Kako je glumica istakla trudi se da vodi samo svoj život i tako je uspela da sačuva privatnost.

1786795954_1781687325_1779454573_Foto-Ataimages.rs-M.T.jpg
Foto: ATA images/ M.T.
Oglas

Glumački par, Sloboda Mićalovići Vojin Ćetković, već godinama su u braku, a uprkos velikoj popularnosti, njihov odnos nikada nije bio predmet skandala. Iako važe za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni, glumica ističe da i oni imaju mirne i turbulentne faze.

Međutim, dodaje da se trudi da vodi samo svoj život i tako je uspela da sačuva privatnost.

- Imam tu sreću da je Vojin stariji deset godina i u odnosu na mene mnogo je mirniji i staloženiji. On je taj koji često smiruje neku situaciju. Živiš sa cimerkom pa se posvađate, kamoli sa suprugom u braku. Naš brak je stabilan, blago je napet i uzbudljiv, a ja to volim. Da je drugačije, bilo bi mi dosadno - rekla je glumica za domaće medije i dodala:

- Tajna mog braka je što ne vodim tuđe živote i ne zadirem u njih, pa valjda zato ni drugi ne zalaze u moj brak. Ne radim ništa loše, da bi sada trebalo da privatni život krijem od očiju javnosti. LJudi su danas izgubili smisao kada je ljubav u pitanju. Primat su uzeli Fejsbuk, Instagram i, naravno, pare - bila je iskrena Sloboda u emisiji "Premijera" svojevremeno.

Podsetimo, Sloboda je nedavno rekla svoj stav o problemima u današnjim brakovima.

- Kod nas se izgubio taj odnos, to poštovanje prema suprugu. Vrlo smo brzi na jeziku, a to nas onda košta. Mislim da je nama po prirodi dato da budemo mudre, a njima je data snaga. Čini mi se da malo to koristimo više, da se mi bijemo rečima sa njima, da budemo mi jake, a ne treba - kazala je Sloboda u emisiji "Balkanskom ulicom".

(Mondo)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 1
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas