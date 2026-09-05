ZA OVA TRI ZNAKA KREĆE PREOKRET OD 7. SEPTEMBRA: Mnoge prilike se otvaraju sve do 13. septembra

Sreća za tri znaka stiže između 7. i 13. septembra, a prilike se nižu jedna za drugom. Pogledajte ko ulazi u najbolju nedelju.

Sreća za tri znaka traje od 7. do 13. septembra, a u tih nekoliko dana otvara se toliko prilika da ih je teško sve ispratiti. Nedelja pred nama ne deli poklone svima jednako.

Venera 10. septembra kreće na svoje putovanje kroz Škorpiju. Taj tranzit je gust i traži istinu, pa i promenu koja ne prolazi bezbolno. Istog dana Merkur prelazi u Vagu, zato budite strpljivi i samouvereni, jer ovo nije proces koji možete ubrzati. Sreća za tri znaka stiže u toku nedelje. Mlad Mesec u Devici 11. septembra osvetljava pravac kojim vas vodi, ali pokušajte da se ne fokusirate previše na to gde mislite da ćete završiti. Univerzum možda ima drugi plan za vas.

1. Jarac: novi početak koji zatvara staru priču

Mlad Mesec u Devici 11. septembra donosi srećan novi početak u vaš život. Time se zvanično zatvara Portal pomračenja, mada i dalje stižu neočekivane prilike, jer vam Devica pomaže da manifestujete sreću i nove početke.

Ove nedelje ste vođeni da aktivno stvarate ono što tražite. Ne zaboravite važnost detalja, Jarče! Slobodno proverite da li je put kojim idete zaista ono što želite da budete, ili zavirite u nove mogućnosti. Kad verujete u sopstvenu sreću, možete postaviti nameru za ono što stvarno želite da vaš život bude.

2. Vodolija: ljudi koji vam otvaraju vrata

Prelazak Merkura u Vagu 10. septembra pomaže vam da se umrežite i povežete sa korisnim ljudima, zato ove nedelje istražite svaku mogućnost. Dobar je trenutak da počnete da planirate novi i bogat put u svom životu, Vodolije. Ostanite u kontaktu sa onima koji vas mogu podržati kroz ovu fazu.

Merkur u Vagi je poziv da zadržite prostor i razmislite o tome gde se osećate kao da ste vođeni. Kroz nove mogućnosti za posao ili čak putovanja, počećete da osećate kao da vam je suđeno da svoj život povedete u novom pravcu. Razgovarajte sa prijateljima i porodicom o tome šta mislite ili osećate. Nije vam suđeno da sami donosite ovu odluku.

Umrežavanje o kome je reč ne mora da liči na nešto veliko i zvanično. Ponekad je to običan razgovor sa nekim ko vas dobro poznaje i ko vas podseti šta zapravo tražite. Vaga traži ravnotežu, pa tako i ovaj tranzit traži da slušate onoliko koliko govorite. Ako vam se neka ideja vraća više puta, to je znak da o njoj vredi razgovarati naglas.

3. Ribe: sreća stiže kad prestanete da se štitite

Dok se Venera 10. septembra seli u Škorpiju, budite iskreni prema sebi o tome šta najviše želite. Snove često sami skraćujete, jer vas plaši pomisao šta biva ako se ne ostvare. Ali ograničavanje ne može biti oblik zaštite, posebno kad imate tako jaku vezu sa božanskim.

Ovo je ključna nedelja za razmišljanje o tome šta cenite i o čemu sanjate. Da biste manifestovali ono što vam je namenjeno, morate prvo poštovati svoju istinu. Venera tek počinje svoje krivudavo putovanje kroz Škorpiju, pa ono što se ove nedelje pojavi možda neće biti zaokruženo do decembra. To je sasvim u redu, budite strpljivi sa ovim procesom, Ribe.

Oslonite se na želje svoje duše i ostanite otvoreni za ono ili onoga ko se vraća u vaš život. To što imate predstavu o tome kako će vaš život ići ne znači da univerzum nema bolji plan

(Krstarica)

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