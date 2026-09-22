"ŽAO MI JE ŠTO NIJE MOGLA DA DOĐE": Keba iskreno o odnosu sa Suzanom Jovanović nakon što je rekla da su je kolege zaboravile posle Sašine smrti

Dragan Kojić Keba podelio utiske sa koncerta i komentarisao takmičenje "Zvezde Granda".

Pevač Dragan Kojić Keba pojavio se danas na snimanju nove epizode muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", gde je dao izjavu okupljenim medijima.

Keba je sumirao utiske sa nedavno održanog koncerta na Tašmajdanu.

"Slegli su se utisci, RTS je snimio ceo koncert i sad mora da protekne nekih desetak dana da se sredi. Ja sam imao ideju da se ništa ne dorađuje. Ja uvek bendu kažem, ako nema greške onda nije koncert dobar. Primetio sam da u jednom trenutku imam smrknutu facu, rekao sam sebi nabaci osmeh. Izborio sam se sa onim što nije štimalo. Uvek se treba suočavati sa strahovima, to govorim i mojim kandidatima", rekao je Keba.

Keba je potom komentarisao takmičenje i kolege iz žirija.

"Sedim između dve lepe dame - Sanje Vučić i Cece, a bilo mi je lepo dok je Dara bila pored mene. Što se tiče dama sve je u redu, što se tiče muškaraca... Ne mogu žene da budu ljubomorne. Sve prihvatam sa lakoćom, uvek ima nesuglasica, ništa nije namešteno. Ja sam timski igrač, tako treba svi da rade, biće sve bolje i bolje", kazao je on.

Kebu su pitali ko iz žirija donosi najveću gledanost, a on je rekao da se to ne može izmeriti.

"Ne postoji to nešto što može da izmeri, ja ne razmišljam o tome. Nemoguće je odgovoriti na to pitanje, publika najbolje zna", rekao je Keba.

O odnosu sa Suzanom Jovanović

Suzana Jovanović je nedavno izjavila da je gotovo niko sa estrade više ne zove, otkako je Saša Popović preminuo. Keba je sada progovorio o odnosu sa Suzanom, istakavši da su se čuli neposredno pre njegovog koncerta.

"Žao mi je što nije mogla da dođe, ali čujemo se i sve je u redu sa nama", priznao je Keba. Iako još uvek nije počastio kolege povodom uspešnog koncerta, naglasio je da obećanje nije zaboravio.

"Nisam još častio, ali sam obećao, a kad ja obećam, desiće se nekad. Mladost iz mene nikada nije izašla, to je najvažnije. Povod će biti i moj novi album, svi će biti pozvani na jedno specijalno mesto i ugošćeni samo tako", rekao je Dragan Kojić Keba.

(Telegraf)

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