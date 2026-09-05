ZAŠTO CEO SVET MRZI KRISA PRATA? Oženio dve slavne žene, dobio četvoro dece, jedan skandal mu javnost nikada neće zaboraviti (FOTO)

Počela je priča da se Kris Prat stidi sina kojeg je dobio sa Anom Faris, te da obožava novu ženu i decu koju je dobio sa njom. A onda je glumac svima zapušio usta

Četrdesetsedmogodišnji Kris Prat jedan je od najupečatljivijih primera transformacije u Holivudu. Od konobara koji spava u kombiju postao je zvezda velikih filmskih franšiza.

Krisova priča je klasičan američki san. Rođen je 21. juna 1979. godine u malom gradu Virdžinije, u Minesoti. Njegova majka je radila u supermarketu, a otac u rudniku, a kasnije je renovirao kuće. Kada je Kris imao sedam godina, porodica se preselila.

Pratova mladost je bila daleko od holivudskog sjaja. Napustio je fakultet, isprobao razne poslove, uključujući prodaju karata, pa čak i radio kao muška striptizeta. Sa 19 godina se našao na Havajima, lutajući ostrvom, živeći u kombiju ili šatoru na plaži. Našao je posao kao konobar u kompaniji za prodaju škampa. Tamo ga je primetila glumica i rediteljka Rej Don Čong i ponudila mu ulogu u svom kratkom filmu.

Njegov debi otvorio mu je vrata u svet filma. Prat je počeo da se pojavljuje u televizijskim serijama (Widower's Love, The O.C.), a na filmu je debitovao 2005. godine. Međutim, njegov pravi proboj došao je ulogom šarmantnog prostaka Endija Dvajera u humorističkoj seriji Parkovi i rekreacija (2009–2015) . Lik je trebalo da bude privremen, ali Pratova harizma ga je učinila stalnim gostom i osvojila je gledaoce.

2014. godina je bila prekretnica u njegovoj karijeri. Prat je pozajmio glas naslovnom liku u filmu „Lego film“ i igrao je Pitera Kvila (Star-Lord) u Marvelovim "Čuvarima galaksije“ . Ova uloga mu je donela svetsku slavu i etablirala ga kao vodećeg glumca.

Kako je Kris Prat izgubio 30 kilograma

Možda najpoznatije poglavlje u Pratovom životu je njegova neverovatna fizička transformacija. Dok je snimao film „Parkovi i rekreacija“, glumac je težio preko 100 kilograma i izgledao je izuzetno punačko.

Kada je počeo da se priprema za ulogu u "Čuvarima galaksije", morao je da napravi drastičnu promenu. Da bi smršao, Prat se obratio treneru poznatih ličnosti Dafiju Gejveru, krenuo je na dijetu i počeo da vežba. Rezultati su bili trenutni: za šest do osam meseci, Kris Prat je izgubio skoro 29 kilograma. Kasnije je priznao da mu je jedenje postalo "dosadno" tokom tog vremena, ali se osećao znatno bolje.

Brak i razvod od Ane Faris

Godine 2007, Prat je upoznao glumicu Anu Faris na snimanju komedije "Take Me Home Tonight“. Venčali su se 9. jula 2009. U avgustu 2012. par je dobio sina Džeka. Rođen dva meseca prerano, težak nešto više od kilo i po, doživeo je krvarenje u mozgu i proveo mesec dana na intenzivnoj nezi.

Kada su se upoznali, Ana je bila poznata zvezda u poređenju sa malo poznatim Krisom. Ali kada su raskinuli, glumica je bila malo poznata glumica iz jeftinih komedija u poređenju sa svojim suprugom superzvezdom.

Leta 2017. godine, par je objavio razdvajanje, a njihov razvod je okončan u oktobru 2018. Ana Faris je kasnije priznala da je taj period smatrala "tužnim". Kao jedan od razloga za raskid navela je glumačku konkurenciju: oboje su bili ambiciozni glumci, što je stvorilo napetost u njihovoj vezi.

Afera sa Švarcenegerovom ćerkom

Samo godinu dana kasnije, 2018. godine, njegova afera sa Ketrin Švarceneger, ćerkom Arnolda Švarcenegera i Marije Šrajver, postala je javna. U januaru 2019. godine, Prat je zaprosio Ketrin, a venčali su se u junu te godine.

Par je već imao troje dece u ovom braku: ćerke Lailu i Eloiz, a u novembru 2025. godine i sina, Forda Ficdžeralda.

Skandal: "zdrava ćerka" naspram „bolesnog sina“

Najveći skandal u Pratovoj karijeri bila je njegova objava na društvenim mrežama iz novembra 2021. godine posvećena rođendanu njegove supruge Ketrin. U njoj joj se zahvalio na "prelepoj, zdravoj ćerki“ (Lejli).

Internet je eksplodirao. Korisnici su ove reči smatrali netaktičnim i uvredljivim prema njegovoj bivšoj supruzi Ani Faris i njihovom sinu Džeku. Na kraju krajeva, Džek je rođen sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, a očeve opaske o njegovom „zdravom“ detetu shvaćene su kao nagoveštaj inferiornosti njegovog najstarijeg sina.

U intervjuu za časopis Men's Health iz 2022. godine, Prat je priznao da ga je reakcija duboko pogodila. Rekao je: "Odvratno je. Moj sin će ovo jednog dana pročitati. Zaista me je prestravilo. Plakao sam zbog toga." Plaši se kako će njegov sin reagovati na priču u budućnosti.

Uprkos skandalima i razvodu, Kris Prat i Ana Faris su održavali topao odnos zbog svog sina. U junu 2025. godine, zajedno su prisustvovali Džekovom diplomiranju. Pratova nova supruga, Ketrin, takođe je bila prisutna na događaju, a prema rečima gostiju, Ana i Ketrin održavaju zdrav odnos.

((Stil)

BONUS VIDEO: