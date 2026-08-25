"ZOVITE HITNU!": Aleksandra Prijović prekinula koncert u Banjaluci (VIDEO)

Drama na koncertu Aleksandre Prijović.

Na koncertu Aleksandre Prijović jednoj devojci iz publike naglo je pozlilo, zbog čega je pevačica bila primorana da nakratko prekine nastup.

Aleksandra Prijović nedavno je održala koncert u Banjaluci, ali se u jednom trenutku koncert pretvorio u pravu dramu.

Dok je atmosfera u publici bila usijana, jednoj obožavateljki u masi iznenada je pozlilo. Prijovićeva je odmah prekinula koncert.

Vidno zabrinuta, pevačica je najpre dobacila flašu vode, a zatim se obratila publici i nadležnima, moleći za hitnu reakciju medicinske ekipe.

- Dajte mi vodu neku, bacite! Zovite Hitnu! - povikala je Aleksandra Prijović na mikrofon pred celom dvoranom.

Na svu sreću, situacija je ubrzo stavljena pod kontrolu i sve se završilo bez težih posledica. Nakon što je devojci pružena neophodna pomoć, sprečen je veći incident, a koncert je nastavljen u sjajnoj atmosferi.

(Informer)

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