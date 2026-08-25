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"ZOVITE HITNU!": Aleksandra Prijović prekinula koncert u Banjaluci (VIDEO)

Drama na koncertu Aleksandre Prijović.

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Foto: Ataimages.rs/ K.K.
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Na koncertu Aleksandre Prijović jednoj devojci iz publike naglo je pozlilo, zbog čega je pevačica bila primorana da nakratko prekine nastup.

Aleksandra Prijović nedavno je održala koncert u Banjaluci, ali se u jednom trenutku koncert pretvorio u pravu dramu.

Dok je atmosfera u publici bila usijana, jednoj obožavateljki u masi iznenada je pozlilo. Prijovićeva je odmah prekinula koncert.

Vidno zabrinuta, pevačica je najpre dobacila flašu vode, a zatim se obratila publici i nadležnima, moleći za hitnu reakciju medicinske ekipe.

- Dajte mi vodu neku, bacite! Zovite Hitnu! - povikala je Aleksandra Prijović na mikrofon pred celom dvoranom.

 

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Na svu sreću, situacija je ubrzo stavljena pod kontrolu i sve se završilo bez težih posledica. Nakon što je devojci pružena neophodna pomoć, sprečen je veći incident, a koncert je nastavljen u sjajnoj atmosferi.

(Informer)

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