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„ZVUČAO JE KAO DOBITNIK NA LUTRIJI“: Sećanje brata princeze Dajane na trenutak kada je Čarls saznao za tragediju

Čarls Spenser, brat obožavane "Engleske ruže", odlučio je da ispriča priču o životu i smrti njegove sestre Dajane, kao i o njegovoj komunikaciji s kraljevskom porodicom nakon tragedije u Parizu.

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Foto: Profimedia/ KEYSTONE Pictures USA, Zuma Press
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Više od dve decenije nakon smrti princeze Dajane, njen brat Čarls Spenser iznosi ranije nepoznate detalje o njenom životu i događajima koji su usledili nakon tragične saobraćajne nesreće u Parizu.

U svojim memoarima "Labudova pesma: Dajana, moja sestra", erl od Spensera opisuje, između ostalog, telefonski razgovor s tadašnjim princem, a današnjim kraljem Čarlsom i tvrdi da je njegova reakcija na Dajaninu smrt bila potpuno drugačija od one koju je očekivao.

Prema Spenserovom sećanju, Čarls ga je pozvao nakon što je 1997. godine stigla vest o pogibiji bivše supruge današnjeg kralja. Dok su ga drugi ljudi, kako navodi, zvali vidno potreseni i jedva uspevali da pronađu reči utehe, tadašnji princ ostavio je sasvim drugačiji utisak.

– Za razliku od ostalih koji su me zvali, a koji su bili zatečeni, jedva uspevali da izgovore saučešće i ponude pomoć, on je zvučao ushićeno – kao dobitnik na lutriji, sećam se da sam tada pomislio –napisao je Spenser u odlomku iz knjige koji je objavio Daily Mail.

Tvrdio da je Čarls govorio o sinovima

Spenser navodi da mu je Čarls tokom razgovora rekao i da je svojim sinovima, prinčevima Vilijamu i Hariju, saopštio da je njihova majka preminula. Prema njegovim rečima, dečacima je vest rekao tog jutra, u njihovim sobama u Balmoralu.

Ipak, način na koji je tadašnji princ govorio Spenseru je navodno delovao neobično mirno i činjenično u odnosu na razmere tragedije.

– To je zvučalo neobično činjenično, imajući u vidu razmere katastrofe – napisao je Spenser.

U svojim memoarima on potom iznosi i sopstveno tumačenje Čarlsove navodne reakcije, povezujući je sa njegovim odnosom sa Dajanom i budućim brakom s Kamilom.

– Kad se sada osvrnem, sumnjam da je prinčeva prva reakcija morala biti više usmerena na pomisao o tome kako bi mu ovaj događaj mogao omogućiti da se oženi ženom koju je voleo, nego na gubitak žene koju nije voleo – navodi Spenser, misleći na njegovu ljubavnicu i današnju kraljicu Kamilu, kojom se Čarls oženio 2005. godine.

– Može da bude teško imati previše saosećanja prema bivšem supružniku, ili prema onima kojima je duboko stalo do njega, nakon gorkog razvoda – zaključio je.

Čarlsov tim osporio Spenserovo viđenje

Čarls Spenser u knjizi iznosi i druge tvrdnje o reakciji tadašnjeg princa nakon Dajanine smrti. Između ostalog, navodi da je Čarls navodno rekao kako će svet njegovu bivšu suprugu "uskoro zaboraviti", kao i da je osećao "nagomilani prezir prema Dajani" i bio užasnut time koliko je javnost bila potresena njenom smrću.

Bakingemska palata osporila je takvu interpretaciju. Portparol je, odgovarajući za Page Six, poručio:

– Njegovo Veličanstvo je svesno da bol zbog gubitka brata ili sestre može da pomuti razum, utiče na rasuđivanje i oboji sećanja na načine koje drugi ne prepoznaju, čak i mnogo godina nakon takvog gubitka.

Čarls i Dajana su se venčali 1981. godine, razišli 1992, a njihov brak je zvanično okončan četiri godine kasnije. Dajana je poginula 1997. godine, sa 36 godina.

Hari je navodno znao šta se nalazi u knjizi

Prema navodima portala Page Six, princ Hari je bio upoznat sa sadržajem ujakovih memoara i navodno mu tvrdnje koje se u njima iznose nisu predstavljale iznenađenje.

Izvor je za ovaj medij rekao da je Hari znao šta se nalazi u knjizi i da je o njenom sadržaju navodno razgovarao sa svojim ujakom tokom posete imanju Altorp u julu.

U tekstu se navodi i da se Hari narednog meseca sa suprugom Megan Markl i njihovom decom preselio iz Montesita u Kaliforniji u Englesku. Prema pisanju medija, on navodno planira i da snimi film o svojoj majci, što, kako se tvrdi, nije naišlo na odobravanje njegovog starijeg brata Vilijama.

Knjiga "Labudova pesma: Dajana, moja sestra" biće objavljena 22. septembra.

(Glossy)

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