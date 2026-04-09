EVO ŠTA SE STVARNO DESILO NA TAJNOJ VEČERI TOG VELIKOG ČETVRTKA: Onaj ko se pričesti na današnji dan, opraštaju mu se svi gresi

Danas je Veliki četvrtak, dan na koji je ustanovljena Sveta tajna pričešća, kao i Liturgija

Jevreji su svake godine slavili Pashu 14. dana meseca nisana. Taj praznik ih je podsećao na to kako ih je Jehova oslobodio iz egipatskog ropstva i doveo u Obećanu zemlju. Godine 33. n. e., Isus Hrist i njegovi apostoli su proslavili Pashu u jednoj sobi u Jerusalimu. Gornja soba, to je kuća apostola Jovana, koja se nalazila na Sionskoj Gori, neposredno u blizini Starog grada u Jerusalimu.

Ovaj momenat se smatra uspostavljanjem pričešća.

Na kraju večere, Isus im je rekao: „Jedan od vas će me izdati.“ Oni su se zaprepastili i upitali ga: „Ko će te izdati?“ Isus im je odgovorio: „Onaj kome dam ovaj hleb.“ Zatim je parče hleba dao Judi Iskariotskom. Juda je odmah ustao i otišao.

Ovim činom Hristos svakako nije podstakao Judu na izdaju, nego mu samo stavlja do znanja da je prozreo njegovu zlu nameru i da ga je prepustio Satani kome se već bio pridružio. Postoje sitne razlike u iznošenju redosleda u Jevanđelju. Prema izloženju kod Mateja i Marka, Juda je bio označen kao izdajnik pre ustanovljenja Evharistije, a kod Luke je najpre ustanovljena Evharistija, pa je na Judu pokazano kao na izdajnika

Večera se produžila. Hristos je uzeo hleb, koji je bio umešan sa kvascem, blagoslovio ga je, prelomio i dao učenicima govoreći: „Uzmite, jedite, ovo je telo Moje, koje se za vas lomi, ovo činite u Moj spomen“. Učenici su okusili Telo Svog Učitelja i Gospoda koje im je dao u vidu hleba. Zatim je Gospod uzeo čašu vina, dao je učenicima, i rekao: „Pijte iz nje svi, jer je ovo krv Moja Novoga Zaveta, koja će se proliti za mnoge, radi otpuštanja grehova“. Učenici su pristupili čaši. Time je ustanovljena Sveta Tajna Pričešća.

To se zbilo na Veliki četvrtak, da bi na Veliki petak, Isus Hrist bio osuđen od strane Pontija Pilata i razapet na krstu.

Apostoli su nakon večere počeli da se prepiru oko toga ko je od njih bolji i važniji. Ali Isus im je rekao: „Među vama je najveći onaj koji sebe smatra najmanje važnim.

"Vi ste moji prijatelji. Vama govorim sve ono što moj Otac želi da vam kažem. Uskoro ću otići kod mog Oca na nebo. Vi ćete ostati ovde i drugi će znati da ste moji učenici po tome što volite jedni druge. Morate voleti jedan drugoga onako kako sam ja voleo vas.“

Sveta Liturgija je utemeljena na Tajnoj večeri, ali istovremeno i na zajednici sa vaskrslim Hristom i njegovim narodom, koja će se ostvariti u potpunosti o NJegovom drugom dolasku.

Isus se na kraju pomolio Bogu i zamolio ga da zaštiti sve njegove učenike. Molio ga je da im pomogne da lepo sarađuju. Molio se i da se posveti Božje ime. Zatim je sa svojim apostolima otpevao hvalospeve Jehovi i svi su izašli napolje. Bližilo se vreme da Isus bude uhapšen.

Običaji i verovanja

Na Veliki četvrtak započinjemo mirovanje. Domaćice će ofarbati jaja, moliti se i umereno kuvati kako bi se pripremile za Veliki petak. Praznik je jedan od dana određenih za pričešće vernika koji su, poštujući pravoslavni kanon, postili na vodi najmanje pet poslednjih dana. Na liturgijama se vernici pričešćuju hlebom ili naforom - telom Hristovim i vinom koje je simbol njegove krvi prolivene za spas ljudskog roda.

Narod veruje da i najvećim grešnicima, koji se pričeste na današnji dan, bivaju oprošteni gresi. Završetkom liturgije prestaje se za zvonjenjem, već se klepa, udara u drvenu dasku, sve do sahrane Hristove.

